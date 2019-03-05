Суми не будуть зніматись з Першої ліги, – президент ПФЛ Макаров

Збірна України — 18:04 1434
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Мораєс подав документи на українське громадянство, – Циганик
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"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу ФонсекиОвертайм — 16:10 2042
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Став відомий календар матчів другого етапу УПЛ – Динамо зіграє з Шахтарем через місяцьУкраїна — 13:06 948
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"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над ДинамоІнтерв’ю — 12:00 3081
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Шевченко може довикликати Василя Кравця у збірну УкраїниЗбірна України — 11:19 2478