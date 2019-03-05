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Суми не будуть зніматись з Першої ліги, – президент ПФЛ Макаров

17:05 200 Читать на русском
Суми не будуть зніматись з Першої ліги, – президент ПФЛ Макаров
Сергій Макаров / ФК Черкаський Дніпро

Президент ПФЛ Сергій Макаров підтвердив, що Суми продовжать виступи в Першій лізі.

"Перше – Суми заявилися, 16 гравців у команди, і вона готова продовжити виступи в чемпіонаті країни.

Директор ПФЛ Макаров: За Зірку ми ще поборемося, рано ставити крапку у цьому питанні

Друге – із заявочним внеском ніяких проблем, все сплачено. Третє – в якості основного стадіону заявлений сумський Ювілейний. Наскільки мені відомо, питання про проведення домашніх матчів в Охтирці не розглядається.

Резервна арена? Перш за все, давайте відштовхуватися від того, що у них є основна", – цитує Макарова Footboom.

Теги
Суми Суми Перша ліга ПФЛ Сергій Макаров
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