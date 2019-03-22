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Агробізнес – Суми: матч може не відбутись через проблеми гостей з документами, – ЗМІ

21:53 4 Читать на русском
Агробізнес – Суми: матч може не відбутись через проблеми гостей з документами, – ЗМІ
ФК Суми

Поєдинок 19 туру Першої ліги між Агробізнесом та Сумами може не відбутись.

 

Матч, який запланований на 23 березня, може не відбутись через проблеми Сум з заявочними документами, через що команді можуть не дозволити стартувати в чемпіонаті, повідомляє Sportarena.

31-річний Олександр Олійник очолив Суми та вже встановив рекорд Першої ліги

Нагадаємо, під час зимової перерви Суми були близькими до того, аби втратити професіональний статус, але на початку березня президент ПФЛ Сергій Макаров заявив, що Суми не будуть зніматись з Першої ліги.

Теги
Суми Суми Перша ліга Агробізнес - Суми
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