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Агробизнес – Сумы: гости не приедут на матч Первой лиги

13:36 32 Читати українською
Агробизнес – Сумы: гости не приедут на матч Первой лиги
Сумы - Агробизнес / ФК Сумы

Матч 19 тура Первой лиги между Агробизнесом и Сумами не состоится.

 

"На сегодняшний день, из-за бездействия уже бывшего президента Ващенко Сергея Ивановича, в ФК Сумы сложилась ситуация, что делает невозможным проведение матча.

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Еще накануне тренерский состав и игроки готовились к выезду, однако, как стало известно, ПФЛ не утвердил заявку нашей команды. За последние две недели новым коллективом ФК Сумы была проведена масштабная работа по комплектованию команды, однако, ее участие в сегодняшнем матче невозможно из-за вышеприведенные причины.

Игроки и тренерский штаб продолжают работу по решению всех организационных вопросов и подготовку к следующему домашнему матчу против луцкой Волыни", – говорится в заявлении на официальном сайте Сум.

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Напомним, во время зимнего перерыва Сумы были близки к тому, чтобы потерять профессиональный статус, но в начале марта президент ПФЛ Сергей Макаров заявил, что Сумы не будут сниматься с Первой лиги.

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