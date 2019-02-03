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31-річний Олександр Олійник очолив Суми та вже встановив рекорд Першої ліги

18:49 425 Читать на русском
31-річний Олександр Олійник очолив Суми та вже встановив рекорд Першої ліги
Олександр Олійник / FootBoom

Головним тренером Сум був призначений Олександр Олійник, якому лише 31 рік, і він є наймолодшим фахівцем у Першій лізі.

Суми запросили на посаду головного тренера Олександра Олійника, якому лише 31 рік, повідомляє SportArena. Він є наймолодшим фахівцем у Першій лізі.

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У кінці осені він був призначений наставником харківської Кобри, яка нині виступає в Аматорській першості, але не провів там жодного поєдинку.

Відомо, що президентом Сум став колишній керівник Кобри Сергій Ващенко.

Теги
Суми Суми Перша ліга Трансфери Трансфери чемпіонату України Олександр Олійник Олександр Олійник
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