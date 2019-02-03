31-річний Олександр Олійник очолив Суми та вже встановив рекорд Першої ліги

Головним тренером Сум був призначений Олександр Олійник, якому лише 31 рік, і він є наймолодшим фахівцем у Першій лізі.

Суми запросили на посаду головного тренера Олександра Олійника, якому лише 31 рік, повідомляє SportArena. Він є наймолодшим фахівцем у Першій лізі.

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У кінці осені він був призначений наставником харківської Кобри, яка нині виступає в Аматорській першості, але не провів там жодного поєдинку.

Відомо, що президентом Сум став колишній керівник Кобри Сергій Ващенко.