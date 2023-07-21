"Трансфер ще не повністю завершений, є деталі, які потрібно вирішити, але намір полягає в тому, щоб він приєднався до команди якомога швидше. Деталі контракту відсутні, але майже все готово. Він має перейти цими вихідними.

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Проблема Європи не в тому, що вона його не приваблює, а в тому, що холод і війна створюють йому дискомфорт. Настільки, що він відмовився від пропозицій з чемпіонату Англії, кількох клубів другого дивізіону Іспанії, однієї команди в першому дивізіоні Італії. Також були пропозиції з Саудівської Аравії та від кількох команд МЛС. І все це для того, щоб зосередитися на Атлетіко Насьоналі.

Бути в одній з найважливіших команд Колумбії – це величезна привабливість, окрім гри в Кубку Лібертадорес і боротьби за важливі місця в Лізі. Це конкурентоспроможна команда, і таке середовище завжди привертає увагу", – сказав Рейєс в ефірі Caracol Radio.

Нагадаємо, Рамірес заявив, що більше не поїде в Україну і зробить все, щоб призупинити контракт з киянами. Раніше він вже влаштовував подібне – у січні 2022 року відмовився повертатись в Динамо, сказавши, що хоче залишитися у Венесуелі й готуватися до матчів національної збірної, а згодом подібне трапилось і у Словані, де він виступав в оренді.

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