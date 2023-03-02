"Прихід Раміреса видавався гарним та вчасним підписанням, адже у Слована були проблеми на позиції центрального нападника. Був сербський страйкер Іван Шапоньїч, який прийшов з Атлетіко, але він був не дуже добрим. Була велика проблема, яку тренер не міг вирішити – як впливати на гру на полі.

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Тож прихід Раміреса надав тренерові Владіміру Вайссу ще один варіант. Особливо добре Рамірес проявив себе в плей-офф Ліги конференцій проти Зрінські, вивівши Слован у груповий раунд. Уже там Рамірес також отримував досить багато ігрового часу. Він грав доволі непогано, доволі непогано проявляв себе у верхових дуелях, а також у білд-апі. Він додав нового виміру атаці Слована навіть попри те, що в деяких іграх вінгера грав центрфорвард Чавріч, а Рамірес залишався в запасі.

Проблеми з'явилися взимку – ви повинні це розуміти. У клубі відбулися певні зміни в керівництві, відбувається там багато незрозумілих речей. Відбулися й ігрові зміни. Пішли 7 чи навіть 9 нових гравців, а прийшли – троє. З Раміресом була пов'язана кумедна ситуація: на нього розраховували навесні, однак він просто не з'явився на зимову підготовку команди, залишившись у Венесуелі.

Тренер Вайсс скаржився на Раміреса, на те, що той не повернувся. Ніхто не знав, де він є, що з ним є. За декілька днів з'явилися матеріали, в яких йшлося про те, що Слован припинив співпрацю з Раміресом. Тож це кінець його перспективам у команді. Так, він не був основним, але, я гадаю, восени вболівальники були цілком задоволені ним, особливо на фоні Івана Шапоньїча. Загалом Раміреса можна вважати одним з найкращих доповнень до складу", – цитує журналіста UA-Футбол.

Нагадаємо, у січні 2022 року була схожа ситуація. Ерік перед зборами відмовився повертатись в Україну і сказав, що хоче залишитися у Венесуелі й готуватися до матчів національної збірної. Тоді Мірча Луческу на нього розраховував. Загалом у Словані 24-річний футболіст награв 31 матч (7 голів та 2 асисти).

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