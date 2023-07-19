Динамо Київ та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії зіграли у контрольному матчі на зборах. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 19 липня 2023

Аль-Хіляль – Динамо Київ – 0:1

Гол: Буяльський, 5

Стартовий склад Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Беніто.

Матч проти Аль-Хіляля можна вважати історичним для Динамо. Вперше у своїй історії "біло-сині" протистояли команді зі Саудівської Аравії. Загалом це був 5-й спаринг підопічних Луческу на зборах. У попередніх поєдинках кияни тричі виграли (4:1, 8:0 і 4:0) та розписали нічию з Янг Бойз.

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Сьогоднішній суперник динамівців посів третє місце у чемпіонаті Саудівської Аравії 2022/23 і є одним із головних ньюзмейкерів трансферного ринку. Нещодавно Аль-Хіляль підписав кількох іменитих футболістів з Європи. Зокрема, склад команди поповнили Каліду Кулібалі, Рубен Невеш і Сергєй Мілінковіч-Савіч, які вийшли у стартовому складі. Та й головний тренер Аль-Хіляля добре знає Динамо. Ним є Жорже Жезуш – старий знайомий Мірчі Луческу, який у 2022 році з Фенербахче не зміг пройти киян у Лізі чемпіонів, але взяв реванш у ЛЄ.

У стартовий склад Динамо повернувсяАндрій Ярмоленко, який пропустив попередній матч через видалення зуба мудрості. На позиції центрфорварда Луческу знову спробував Беніто, а в захисті свій шанс отримав Крістіан Біловар, який склав дует центрбеків із Денисом Поповим.

У дебюті гри Динамо довелося непросто. Саудівська команда активно йшла у пресинг навіть у чужому штрафному. Кияни змушені були розігрувати через Бущана, а от попереду в перші хвилини у підопічних Луческу нічого не виходило. Із лонгболами захист Аль-Хіляля на чолі з Кулібалі справлявся.

Тим несподіванішим став гол Динамо. Перша ж змістовна атака "біло-синіх" стала результативною. Ярмоленко запустив Тимчика правим флангом, Олександр віддав на Буяльського, який у дотик ефектно поклав у дальній кут. Каліду Кулібалі накрити не встиг. 1:0 на 5-й хвилині – швидкий гол від української команди.

Кабаєв розкішно зіграв у відборі проти Майкла, але тут же втратив м'яч поблизу власного штрафного. Обійшлося. Буяльський хотів забити ледь не з центру поля – лідер Динамо перекидав кіпера, який вийшов із воріт, однак пробив вище. Обрізка Тимчика призвела до моменту Аль-Давсарі, який пробив повз ближній кут. Аль-Хіляль почав тиснути – Попов і Бущан впродовж хвилини рятували Динамо від пропущеного м'яча. Не бракувало і єдиноборств – у одному з таких Кабаєву розбили ніс.

Мілінковіч-Савіч ледь не забив дебютний гол за саудівську команду. Після подачі зі штрафного серб опинився абсолютно один і головою пробив у стійку. Щоправда, рефері зафіксував офсайд. У наступній атаці своїм ударом у поперечину відповів Ярмоленко,який потужно приклався з-за меж штрафного. Каркас воріт зіграв уже за Аль-Хіляль. Підопічні Жезуша відповіли двома моментами – надійно зіграв Бущан, який впорався з обома складними ударами.

Невеш грубо скосив Беніто, після чого спалахнули пристрасті. Кулібалі емоційно накричав на рефері, а гру зупинили на кілька хвилин. Окрім цього моменту, зірковий сенегалець ще кілька разів демонстрував емоції на полі. У Динамо ще до перерви вийшов Волошин – Назар замінив Кабаєва, який не зміг продовжити гру. Міг забивати Беніто, який отримав м'яч у штрафному після подачі кутового. Удар нігерійця заблокували. Як і чергову дальню спробу Ярмоленка. Зрештою, 1:0 за Динамо у насиченому на події першому таймі.

На старті другої половини Волошин створив супершанс для Беніто. Назар прорвався лівим флангом і зряче віддав на нігерійця, який пробив у дотик і влучив у стійку. Аль-Хіляль відповів небезпечним ударом Мілінковіча-Савіча повз ворота. Пристрасті нікуди не поділися – Ярмоленко і опонент Андрія отримали по жовтій за надмірні емоції. Знову врятував Бущан, який продемонстрував відмінну реакцію після удару з кількох метрів.

Шапаренко з перспективного штрафного не влучив у площину. Це був останній гострий момент у матчі. Після серії замін гостроти біля воріт Аль-Хіляля вже не виникало, та й загалом, у другому таймі моментів було куди менше.

1:0 – гол Віталія Буяльського став переможним. Динамо продовжило безпрограшну серію на австрійських зборах. Півзахист киян не без проблем, але впорався з Мілінковічем-Савічем. Після заміни серба і Невеша півзахист Аль-Хіляля суттєво ослаб. Каліду Кулібалі нічого особливого не продемонстрував. Недопрацювання у моменті з голом і купа зайвих емоцій – оце й усе, чим запам'ятався колишній захисник Наполі та Челсі.

Натомість Андрій Ярмоленко провів черговий пристойний поєдинок – участь у гольовій атаці та регулярні загострення. Міг бути й гол-шедевр, але завадив каркас воріт. Варто відзначити і надійну гру Георгія Бущана, який виручив у кількох епізодах.

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