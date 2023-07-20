Скандальний нападник Динамо Ерік Рамірес близький до переходу у колумбійський Атлетіко Насьйональ, повідомляє Antena2.

Скандальний легіонер Динамо хоче призупинити контракт з киянами – форвард досі не розпочав підготовку до сезону

Раніше "Футбол 24" повідомляв, що 24-річний гравець відмовився повертатись в Україну (після оренди у Словані) і заявив, що хоче призупинити контракт з киянами.

Венесуельські ЗМІ рапортують, що Атлетіко Насьйональ вже домовився з Динамо про оренду Раміреса на 1 рік із правом можливого викупу. Футболіст уже найближчими вихідними має прибути у клуб на медогляд та підписання контракту.

До слова, Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський Спортінг і Слован. У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три м'ячі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, Атлетіко Насьйональ – дворазовий володар Кубка Лібертадорес (1989 і 2016 рр.). Минулого сезону став віце-чемпіоном Колумбії.

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