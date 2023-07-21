"Трансфер еще не полностью завершен, есть детали, которые нужно решить, но намерение состоит в том, чтобы он присоединился к команде как можно скорее. Детали контракта отсутствуют, но почти все готово. Он должен перейти в эти выходные.

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Проблема Европы не в том, что она его не привлекает, а в том, что холод и война создают ему дискомфорт. Настолько, что он отказался от предложений из чемпионата Англии, нескольких клубов второго дивизиона Испании, одной команды в первом дивизионе Италии. Также были предложения из Саудовской Аравии и от нескольких команд МЛС. И все это для того, чтобы сосредоточиться на Атлетико Насьонале.

Быть в одной из важнейших команд Колумбии – это огромная привлекательность, кроме игры в Кубке Либертадорес и борьбы за важные места в Лиге. Это конкурентоспособная команда, и такая среда всегда привлекает внимание", – сказал Рейес в эфире Caracol Radio.

Напомним, Рамирес заявил, что больше не поедет в Украину и сделает все, чтобы приостановить контракт с киевлянами. Ранее он уже устраивал подобное – в январе 2022 года он отказался возвращаться в Динамо, сказав, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам национальной сборной, а затем подобное случилось и в Словане, где он выступал в аренде.

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