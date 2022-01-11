Мусса Сіссоко незадоволений ставленням до француза у каталонському гранді. Через це менеджер Усмана Дембеле підлив масла у вогонь своєю заявою.

"Коли йдеться про новий контракт Усмана, всі постійно говорять про гроші. Але справа не лише в них, а ще й у роботі день у день.

Барселона дала останній шанс Дембеле

Нинішній штаб випускає на поле гравця, який не тренувався та щойно відновився після коронавірусу (йдеться про матч Кубка Іспанії Лінаресом, в якому Дембеле одразу після негативного тесту на ковід відіграв другий тайм – прим.). Ситуація стає дуже складною", – цитує Сіссоко Mundo Deportivo з посиланням на L’Equipe.

Нагадаємо, контракт Усмана завершується влітку. Барселона дала гравцеві час на роздуми до кінця цього тижня. Поточного сезону через травми він провів 10 неповних матчів у всіх турнірах, забив один м'яч та двічі асистував.

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