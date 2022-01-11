Агент Дембеле наехал на Хави: "Все всегда говорят о деньгах, но дело не только в них"
Мусса Сиссоко недоволен отношением к французу в каталонском гранде. Поэтому менеджер Усмана Дембеле подлил масла в огонь своим заявлением.
"Когда речь идет о новом контракте Усмана, все постоянно говорят о деньгах. Но дело не только в них, но еще и в работе изо дня в день.
Барселона дала последний шанс Дембеле
Нынешний штаб выпускает на поле не тренировавшегося и только что восстановившегося после коронавируса игрока (речь идет о матче Кубка Испании с Линаресом, в котором Дембеле сразу после отрицательного теста на ковид отыграл второй тайм – прим.). Ситуация становится очень сложной", – цитирует Сиссоко Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, контракт Усмана истекает летом. Барселона дала игроку время на раздумья до конца этой недели. В текущем сезоне из-за травм он провел 10 неполных матчей во всех турнирах, забил один мяч и дважды ассистировал.
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