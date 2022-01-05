Досвідчений оборонець очікує на завершення реєстрації гравцем "блаугранас" і може вийти на поле в кубковому матчі проти Лінареса.

"Синьо-гранатові" оголосили заявку на поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Лінареса. У списку опинився Дані Алвес, який очікує на підтвердження своєї реєстрації в статусі гравця Барси. Це може трапитися навіть за кілька хвилин до гри.

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Якщо всі бюрократичні нюанси будуть залагоджені, то найтитулованіший гравець світу зможе вийти на поле вперше після повернення у Барселону. Досі 38-річний Дані Алвес лише тренувався і зіграв у товариському матчі проти Бока Хуніорс.

Також у списку опинився Усман Дембеле, який здав негативний тест на COVID-19. Натомість через проблеми зі шлунком випав французький дует захисників – Лангле та Умтіті не зіграють. Загалом Хаві з різних причин не може розраховувати на 14-х гравців. У розпорядженні тренера є 12 футболістів першої команди та 9 представників молодіжки.

Матч Лінарес – Барселона відбудеться сьогодні, 5 січня. Початок – о 20:30 за Києвом.

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