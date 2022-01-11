Барселона зробила останню пропозицію французу щодо продовження контракту і хоче отримати чітку відповідь до кінця цього тижня, стверджує Mundo Deportivo.

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Запропонована угода далека від вимог, які виставляло оточення Дембеле, але для француза це останній шанс змінити свою думку і продовжити виступи на Камп Ноу. Наразі зрозуміло одне – Барса більше не буде докладати надзусиль, щоб втримати Усмана.

Керівництво "блаугранас" все ж воліло б почути позитивну відповідь. "Ми сподіваємось, що пролонгація співпраці з Дембеле, якої ми всі так хочемо, якої хоче тренер, яка нам всім до вподоби, відбудеться якомога швидше", – заявив віце-президент клубу Рафа Юсте.

Нагадаємо, контракт Усмана завершується влітку. Цього сезону через травми він провів 10 неповних матчів у всіх турнірах, забив один м'яч та двічі асистував.

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