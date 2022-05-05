Прес-секретар Абрамовича заявив, що власник Челсі не відмовився від ідеї передати кошти з продажу клубу на благодійність. Також росіянин не вимагав повернення позики, яку дав клубу, про що повідомлялося нещодавно.

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"Наміри Абрамовича щодо передачі коштів від продажу Челсі на благодійність не змінилися. З моменту оголошення про продаж клубу було визначено високопоставлених представників органів ООН і великих світових благодійних організацій, яким було доручено сформувати Фонд та скласти план його діяльності. Абрамович не був залучений до цієї роботи, і нею самостійно керували експерти з багаторічним досвідом роботи в гуманітарних організаціях.

Також Абрамович не просив повернути йому будь-яку позику – такі припущення є абсолютно неправдивими. Як і припущення, що він підвищив ціну клубу в останню хвилину. Він заохочував кожного претендента інвестувати в клуб – зокрема, в Академію, жіночу команду, необхідну реконструкцію стадіону, а також підтримку роботи фонду Челсі.

Після санкцій та інших обмежень, накладених на Абрамовича Великобританією, позика також стала предметом санкцій ЄС, що вимагає додаткових погоджень. Це означає, що кошти будуть заморожені. Абрамович не має доступу чи контролю над цими коштами зараз і не матиме жодного доступу чи контролю над ними після продажу.

Він, як і раніше, прагне знайти хорошого опікуна для ФК Челсі та переконатися, що виручені кошти підуть на добрі справи", – йдеться у заяві на офіційному сайті лондонського клубу.

Нагадаємо, британський уряд наклав жорсткі санкції на Челсі і Романа Абрамовича, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним. Фактично російського олігарха силою змусили продати клуб, проте жодної вигоди він не отримає. Частина грошей використається на фінансування Челсі упродовж найближчих років, а решту передадуть у фонд допомоги людям, які постраждали від війни в Україні.

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