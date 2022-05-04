Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцять четверта новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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00:50. Стадіон Динамо в Харкові постраждав від обстрілів російських окупантів.

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4 травня

23:23. "Я кайфував кожен день": Ігор Йовічевіч пригадав, як діти здавали ЗНО у Львові і вкотре зізнався у любові до України.

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22:15. "Благочинність" Абрамовича була блефом – російський мільярдер зриває продаж Челсі, вимагаючи гроші на суму 1,6 млрд фунтів.