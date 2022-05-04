Британський уряд попередив, що продаж клубу повинен бути оформлений до 31 травня, інформує ESPN.

"Благочинність" Абрамовича була блефом – російський мільярдер зриває продаж Челсі, вимагаючи гроші

Абрамович доручив процедуру банку Raine Group, який нібито схвалив заявку американського бізнесмена Тодда Болі у розмірі 4 млрд фунтів. Російський олігарх не повинен був отримати жодного пенні, однак в останній момент вирішив таки "вибивати" 1,6 млрд фунтів боргу Челсі. Британським чиновникам це зовсім не до вподоби, тому вони вкотре попередили лондонський клуб про необхідність змінити власника.

Челсі отримав спеціальну ліцензію на організацію своєї діяльності до 31 травня. Якщо продаж не буде оформлений до цієї дати, то лондонці опиняться перед реальною загрозою банкрутства.

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