Власник Челсі Роман Абрамович не поспішає продавати Челсі, який не може нормально функціонувати.

Спочатку поплічник Путіна тягнув з продажем нібито через відсутність реальних покупців. Коли ж такий знайшовся, Абрамович вирішив розіграти іншу карту.

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За інформацією The Times, росіянин відмовився від своєї ж обіцянки. Абрамович спочатку нібито погодився пробачити Челсі кредити, які клуб отримав за час правління бізнесмена. Тепер мільярдер хоче отримати назад 1,6 млрд фунтів.

Такі вимоги фактично зривають продаж Челсі. Річ у тім, що через санкції Абрамович не має права отримати від операції жодної копійки. Це нібито влаштовувало росіянина, який навіть заявив про намір частину суми направити у фонд для допомоги українцям. Схоже, це виявилося черговим блефом.

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