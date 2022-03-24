Поки ще власник Челсі Роман Абрамович, який є поплічником Володимира Путіна, намагається показати максимальну залученість у поверненні миру в Україні.

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мільярдер, який роками керував лондонським клубом, причетний до перемовин між Росією та Україною.

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"Справді, Абрамович на початковій стадії брав участь в організації російсько-українських переговорів", – цитує Пєскова Інтерфакс. На уточнювальне питання, чи братиме Абрамович безпосередню участь у цьому процесі, прес-секретар президента-терориста заявив: "Зараз перемовини йдуть лише між двома командами – російською та українською".

Нагадаємо, попри нібито допомогу у встановленні миру, Абрамович був одним із тих, хто співфінансував виробництво російських танків, які вдерлись на територію України. Про це свідчить розслідування англійських ЗМІ. Також Роман входить у близьке оточення Путіна.

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