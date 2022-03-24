Пока еще владелец Челси Роман Абрамович, который является приспешником Владимира Путина, пытается показать максимальную вовлеченность в возвращение мира в Украину.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что миллиардер, годами руководивший лондонским клубом, причастен к переговорам между Россией и Украиной.

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"Действительно, Абрамович на начальной стадии участвовал в организации российско-украинских переговоров", – цитирует Пескова Интерфакс . На уточняющий вопрос, примет ли Абрамович непосредственное участие в этом процессе, пресс-секретарь президента-террориста заявил: "Сейчас переговоры идут только между двумя командами – российской и украинской".

Напомним, несмотря на якобы помощь в установлении мира, Абрамович был одним из тех, кто софинансировал производство российских танков , ворвавшихся на территорию Украины. Об этом свидетельствует расследование английских СМИ.