Роман Абрамович перебуває під санкціями, які блокують роботу компаній, які належать російському мільярдеру. Для Челсі уряд Великобританії видав спеціальну ліцензію, однак вона серйозно обмежувала клуб. Вчора Парламент ухвалив зміни.

На Челсі знайшлось одразу 30 потенційних покупців – Тухель вбачає спортивний інтерес

Челсі отримав можливість продавати квитки на кубкові турніри, повідомляє Sky Sports. Передусім йдеться про Кубок Англії та Лігу чемпіонів. Усі прибутки будуть перераховані благодійним організаціям, які допомогають постраждалим у результати нападу Росії на Україну. Водночас на матчі АПЛ квитки додатково продаватися не будуть. Як і раніше, вхід на стадіон буде лише для власників абонементів.

Окрім того, Абрамович матиме змогу допомогти клубу фінансово для підтримання ліквідності. Через компанію Fordstam Ltd, яка формально й володіла Челсі, можна внести платіж на суму 30 мільйонів фунтів.

Росія напала на Україну: топ-чемпіонат зачиняє двері для наших футболістів, красивий жест Атлетіко (LIVE)