"У мене немає питань до прийняття рішень судді, це його право. Він – трактує гру як хоче. Але потім питають, чому наші арбітри рідко судять в єврокубках.

"З ним завжди були проблеми": Луческу вважає, що арбітр допоміг Колосу відібрати очки в Динамо

Ідентичний момент. Я просто запитав для себе, щоб зрозуміти. Я обігрую гравця, він мене тягне, не грає в м’яч – це фол чи не фол? Арбітр не свистить та не може відповісти. Каже: "Я можу помилятися". Так кожен може помилятися.

Я кажу: "Так підіть, дайте коментар після кожної гри". Жодного разу судді цього не робили. А ми даємо коментарі, ми кажемо: "Так, ми не виграли та загубили дорогоцінні бали, ми самі винні". Я не виправдовуюся, ми зіграли внічию – це для нас дуже погано. Але після гри нехай дають інтерв’ю, кажуть, як вони трактують кожен епізод. Вони ж цього нічого не кажуть. Сидять в кабінетах і щось вирішують.

Реакція Луческу на рішення арбітра? Це емоції. Так діє кожен тренер кожної команди, коли якось не так трактують. Вони потім кажуть: "Ми також можемо помилятися". Та всі можуть помилятися. Я вважаю, такі моменти, де наочно всі бачать, що це фол, треба показувати щось.

Щодо червоної картки, другої жовтої. Ніхто не апелював, що це не друга жовта. Це його вибір, він так робить. Але є інші моменти, які доволі прості", – сказав Караваєв у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у матчі 13-го туру УПЛ Динамо розписало безгольову нічию з Колосом: кияни з 68-й хвилини грали у меншості – за другу жовту картку був вилучений Денис Попов.

Динамо знову втратило очки – чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию