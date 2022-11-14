"У меня нет вопросов к принятию решений судьи, это его право. Он – трактует игру как хочет. Но потом спрашивают, почему наши арбитры редко судят в еврокубках.

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Идентичный момент. Я просто спросил для себя, чтобы понять. Я обыгрываю игрока, он меня тянет, не играет в мяч – это фол или не фол? Арбитр не свистит и не может ответить. Говорит: "Я могу ошибаться". Да каждый может ошибаться.

Я говорю: "Так пойдите, дайте комментарий после каждой игры". Ни разу судьи этого не делали. А мы даем комментарии, мы говорим: "Да, мы не выиграли и потеряли драгоценные баллы, мы сами виноваты". Я не оправдываюсь, мы сыграли вничью – это очень плохо для нас. Но после игры пусть дают интервью, объясняют, как они трактуют каждый эпизод. Они ведь этого ничего не говорят. Сидят в кабинетах и ​​что-то решают.

Реакция Луческу на решение арбитра? Это эмоции. Так действует каждый тренер каждой команды, когда как-то не так трактуют. Они потом говорят: "Мы тоже можем ошибаться". Да все могут ошибаться. Я считаю, что такие моменты, где наглядно все видят, что это фол, нужно показывать что-то.

Что касается красной карточки, второй желтой. Никто не апеллировал, что это не вторая желтая. Это его выбор, он так поступает. Но есть другие моменты, которые достаточно простые", – сказал Караваев в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в матче 13-го тура УПЛ Динамо расписало безголевую ничью с Колосом: киевляне с 68-й минуты играли в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Денис Попов.

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