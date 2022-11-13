Динамо після трьох перемог поспіль підтягнулося одразу на п'яту позицію в УПЛ. До СК Дніпра-1 та Шахтаря все одно залишалося далеко, але в такому темпі кияни могли б повернутись у топ-3 до зими – і підопічні Мірчі Луческу, звісно ж, на це розраховували. Втім, для початку необхідно було здолати Колос у рідних стінах.

Ковалівці за шість останніх турів виграли лише раз, зазнавши трьох поразок, тож більшість вболівальників очікували на тріумф "біло-синіх". Втім, не все сталося, як гадалося. У першому таймі Динамо хоч і володіло територіальною перевагою, але небезпечних моментів не створювало – всі 6 ударів проходили з далекої відстані й не стали гострими.

Лише постріл Циганкова зі стандарту метрів з 25-ти можна було назвати перспективним. Волинець парирував його, але більше для підстраховки. М'яч, ймовірно, пролетів би над поперечкою.

Найкращий атакувальний епізод створили футболісти Колоса. На 11-й хвилині вони скористалися грубою обрізкою Забарного, розігнавши контратаку 4-в-1 – Мякушко на дриблінгу пройшов двох суперників і викотив передачу під вривання Болбату на правий край штрафного. На щастя для киян, Сергій програв єдиноборство й не зміг завершити момент ударом.

Другий же тайм виявився катастрофічним для господарів. В перші 15 хвилин на полі взагалі нічого не відбувалося – виключенням стало лише вривання Оріховського на правий край штрафного з ударом у ближній кут. Бущан парирував.

Мірча Луческу вдався до замін. Окрім Гармаша, якого випустили по перерві, на 66-й хвилині гру освіжили Вівчаренко та Лонвейк. Втім, ще за дві хвилини головного тренера киян шокував Денис Попов, який пішов у жорсткий підкат проти Мякушка. У м'яч він не зіграв, отримавши жовту картку – а це була друга жовта!

Динамо залишилось у меншості. Це вже третє вилучення центрбека киян за останній місяць (два інших отримав Забарний). Неймовірно, але лише після цього господарі змогли створити реально гострі моменти.

Їх було небагато, але Колос не мав і таких. На щастя для ковалівців, найкращий з них якимось дивом запоров Лонвейк – після подачі Буяльського на лінію воротарського Гармаш скинув м'яч Джастіну, однак новачок примудрився з метру пробити у небо!

Також пригадується щільний постріл Сидорчука з лінії штрафного. Волинець парирував. Чогось цікавішого Динамо не створило, тож фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию!