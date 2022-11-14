"З ним завжди були проблеми": Луческу вважає, що арбітр допоміг Колосу відібрати очки в Динамо
Головний тренер Динамо Мірча Луческу залишився незадоволеним роботою Ігоря Пасхала, який судив матч киян проти Колоса (0:0) в рамках 13-го туру УПЛ.
"Колос продемонстрував свої найсильніші сторони – агресивність, організацію гри в захисті та безліч фолів. Те, що вони вміють. На жаль, суддя недостатньо часто зупиняв гру. Наприкінці гри, коли ми були у меншості, він тричі не фіксував фол у наш бік, тим самим починав контратаки Колоса. Ці атаки були дуже небезпечними, адже ми грали в меншості і переводили багато гравців в атаку.
Дикий промах Лонвейка і вилучення Попова у відеоогляді матчу Динамо – Колос
З цим арбітром завжди були проблеми, тому що його розуміння гри та метод суддівства не відповідають футбольному фейр-плей.
Я думав, що після двох поразок Колоса, де були суддівські помилки із призначенням пенальті у їхні ворота, симпатії судді сьогодні будуть на їхньому боці. Тому я емоційно протестував, бо були фоли поблизу штрафного майданчика, а він давав нам фоли в 40-60 метрах від воріт. Були досить агресивні фоли, які треба було свистіти. Але це не означає, що ми не повинні були обігрувати суперника", – сказав Луческу в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.
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