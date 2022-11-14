"Колос продемонстрував свої найсильніші сторони – агресивність, організацію гри в захисті та безліч фолів. Те, що вони вміють. На жаль, суддя недостатньо часто зупиняв гру. Наприкінці гри, коли ми були у меншості, він тричі не фіксував фол у наш бік, тим самим починав контратаки Колоса. Ці атаки були дуже небезпечними, адже ми грали в меншості і переводили багато гравців в атаку.

Дикий промах Лонвейка і вилучення Попова у відеоогляді матчу Динамо – Колос

З цим арбітром завжди були проблеми, тому що його розуміння гри та метод суддівства не відповідають футбольному фейр-плей.

Я думав, що після двох поразок Колоса, де були суддівські помилки із призначенням пенальті у їхні ворота, симпатії судді сьогодні будуть на їхньому боці. Тому я емоційно протестував, бо були фоли поблизу штрафного майданчика, а він давав нам фоли в 40-60 метрах від воріт. Були досить агресивні фоли, які треба було свистіти. Але це не означає, що ми не повинні були обігрувати суперника", – сказав Луческу в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо знову втратило очки – чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию