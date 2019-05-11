"9 кілограмів зайвої ваги" і чорний список – Селезньов став частиною прокляття Малаги та "погрожує" Зозулі

Євген Селезньов знову переживає непростий період. Екс-форварда збірної України фактично ігнорує його Малага, що опинилась за крок від гучного фіаско. Іспанські ж ЗМІ не шкодують критики на адресу 33-річного українця.

Можна на пальцях однієї руки перерахувати тих, хто не провалився у складі "анчоусів" з останніх 24-х новачків, які прийшли взимку за останні 5 років. Особливо жахливо виглядає ситуація з трансферами в атакувальну лінію. Ось і зараз, коли Селезньов приходив у команду тоді ще Муньїса, вона посідала 3-є місце в Сегунді з відмінними шансами на потрапляння у топ-2 і здобуття прямої путівки до Прімери. Він досі обіцяє андалусійцям допомогти прорватись у Прімеру і навіть жартома погрожує кулаком своєму хорошому товаришу Роману Зозулі (його Альбасете є прямим конкурентом, українське дербі заплановане на 2-е червня) в інтерв'ю іспанським журналістам.

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Однак реальність така, що Малага вперше за 36 турів вилетіла з шістки найкращих і ризикує не потрапити навіть у плей-офф за підвищення у класі. Звісно, не один українець винен у провалах (4 інші новачки теж нічого не вносять), але невиправдані очікування від його трансферу в іспанських ЗМІ частенько згадують як одну з причин. Його вже записали до "великих розчарувань січня" – місяця, який став справжнім трансферним прокляттям клубу, що якихось 6 років тому не вийшов у півфінал Ліги чемпіонів лише через суддівство.

La maldición del mercado invernal condena al Málaga https://t.co/ieHufheUgC — Futbol Noticias (@futbolporlavena) 9 травня 2019 р.

За згадані трансферні вікна зимового періоду лише Хаві Герра показав продуктивність, за яку не соромно. Список невдач значно більший, "він починає бути нескінченним", пише журналіст Radio Marca Хуанхе Фернандес, продовжуючи переліком, в який входять, на його погляд, Уче, Пеньяранда, Атсу, Альберто Буено, Саксесс, Саму Гарсія, екс-форвард київського Динамо Браун Ідейє і власне Селезньов. Усі вони разом не забили й більше 3-х голів після зимових переходів, а більшість, як і Євген, жодного разу не відзначилися!

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Випадок з українським нападником в іспанських ЗМІ останнім часом особливо виділяють, фактично уже й не вірячи, що гравець може зламати цю ситуацію. Селя прибув у Малагу за протекцією Хуана Рамона Лопеса Муньїса, з яким співпрацював ще у Дніпрі. На той час у нього майже не залишилось конкурентів. Коне важко травмувався, інші не вражали, тож величезні надії покладали на снайпера, який своїми голами виводив дніпрян у фінал Ліги Європи-2015.

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"Сподівання фанатів малагіста швидко розвіялися, коли ті побачили 9 кілограмів надваги у гравця. Селезньов провів 350 хвилин і, звичайно, не забив жодного гола за цей час. З приходом Віктора Євген більше запам'ятався відео, де він практикує бокс чи катається на ковзанах, ніж роботою на газоні", – пише Фернандес для Marca. Фанати і журналісти дивуються, що українець зайнятий не лише футболом, але він не розуміє цього подиву: "Я просто віддаю перевагу заняттям спорту, а не пити пиво на вулиці".

І справді, при новому тренерові вихованець Шахтаря грає дуже рідко, вихід у програній зустрічі з Мальоркою на 89-й виглядає як знущання, а "анчоуси" виграли лише 2 матчі з 10-и останніх – при цьому під час цих перемог свого клубу Селезньов навіть у заявку не потрапляв. Тепер йому доводиться відверто висловлювати невдоволення: "Це вперше в кар'єрі я не граю і не забиваю. Не буду обманювати, я дуже злий. Незважаючи на всі обставини, я сам винен, що не реалізовував можливості забити".

У квітні українець поділився з підписниками відео своїх тренувань на маленькому полі, додавши філософський статус: "Якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. У тебе завжди є вибір, ніколи не здавайся". Екс-форвард національної команди Росії Роман Павлюченко порадив Євгену підтягнути ліву ногу, а колишній партнер по збірній України і Дніпру Руслан Ротань по-дружньому тролить – "я б на твоєму місці працював над штрафними".

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- Seleznov, el último en unirse.



- Hasta 8 puntas en los últimos 4 años. pic.twitter.com/zqp90QpLex — Jᴜᴀɴᴊᴇ Fᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ R. (@JuanjeFernandez) 9 травня 2019 р.

За 2 дні до матчу з Ов'єдо Селезньов знову відчуває проблеми. Через фізичний дискомфорт він не працює з партнерами, виконуючи лише профілактичну роботу в тренажерному залі. Євген важко працює, позбувся отих 9 кілограмів зайвої ваги, але все ще перебуває у чорному списку трансферів Малаги, який засмоктав не одного талановитого футболіста.

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