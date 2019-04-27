Пекло Зозулі та Селезньова на шляху до Прімери: унікальна фортеця Іспанії, яка перевершує Камп Ноу, та 9 суперматчів

Щоб пробитись в еліту іспанського футболу Роману Зозулі доведеться пройти п'ять складних іспитів. Селезньову також буде непереливки.

За 7 турів до завершення регулярного чемпіонату 10 команд претендують на підвищення у класі. Фінішна пряма другого за силою іспанського дивізіону гарантує неймовірні емоції: радість, щастя, відчай і сльози розчарування у одному флаконі. Залишаться лише троє – дві перші команди у турнірній таблиці та переможець плей-офф, у якому візьмуть участь клуби, що посіли 3-6 місця. Минулорічний приклад Вальядоліда, який на аналогічному відрізку сезону йшов 11-м, але пробився до еліти найкращих, зараз дозволяє мріяти навіть десятій Альмерії (6 очок до зони стикових поєдинків).

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Пекло для Зозулі

Усі карти вже відкриті. Іспанська версія "Гри престолів" передбачає чимало безкомпромісних баталій між прямими конкурентами за футбольний трон. З цього моменту кожен наступний тур даруватиме два-три суперпротистояння команд, що перебувають на вершині. Альбасете нашого Романа Зозулі також не став винятком. "Механічний сир" вже сьогодні пройде випробування лідером Сегунди Осасуною. Битва на Ель Садарі повинна продемонструвати істинний рівень команди українця – чи, насправді, вона готова зробити новий якісний крок вперед.

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Ель Садар – справжнє пекло для будь-якого суперника Осасуни. Це одна з двох неприступних фортець Сегунди, разом з Карлос Бельмонте, яка ще не відчувала гіркоти поразки у поточному сезоні. На своїй домашній арені памплонці видали просто феноменальну серію – 17 поєдинків, 15 перемог (!) та дві нічиї. Домашній темп "червоних" не витримує жодна інша команда не лише Сегунди, але й Прімери. Підопічні Ягоби Аррасате набрали у рідних стінах 47 очок, випередивши за цим показником, зокрема, Барселону та Атлетіко (42 і 44 пункти відповідно).

36 тур також відкриє весняні екзамени для Малаги Селезньова і Бланко-Лещука. "Анчоуси" приймуть на Росаледі Мальорку, з якою ділять 5-6 місця у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок.

Довершить насичену великими дуелями "хорнаду" зустріч Альмерії та Ов'єдо, які спробують застрибнути на останній поїзд у плей-офф.

Поул-позишн Осасуни

Дивлячись на календар, можна стверджувати, що Осасуна має найкращі шанси, щоб першою вибратись з фінішної "м'ясорубки". Памплонці, які випереджають свого найближчого переслідувача на 6 очок, ще отримають гарантовані три пункти від дискваліфікованого Реуса, а також проведуть два найскладніші поєдинки вдома (Альбасете і Ов'єдо). З четвертим у таблиці Кадісом "червоні" зіграють в гостях.

Андалусійський курйоз

Серед клубів, на які очікують чотири великі фінали до кінця сезону, Малага та Гранада зустрінуться з однаковими суперниками (Мальорка, Кадіс, Ов'єдо, Альбасете). Крім цього, обоє проведуть свої поєдинки проти команди Романа Зозулі на Карлос Бельмонте. Щоправда, "анчоуси" мають невеличку перевагу перед сусідами – два з чотирьох ключових матчів вони зіграють вдома, тоді як "рохібланкос" переважно битимуться в гостях (3 гри).

Альбасете, Мальорка та Кадіс – у найбільш невигідному становищі

Ці команди проведуть аж п'ять матчів з претендентами на підвищення у класі. Після вояжу на Ель Садр Зозулю та компанію очікують два більш-менш спокійні тури (Нумансія вдома та Райо Махадаонда в гостях), а потім – чотири пекельні протистояння з Гранадою, Спортінгом, Малагою та Альмерією. На щастя для "механічного сиру", Малагу і Гранаду, найбільш сильних суперників з цього списку, команда Раміса прийматиме на Карлос Бельмонте.

Очні ставки між борцями за підвищення у класі

36-й тур

Осасуна – Альбасете

Малага – Мальорка

Альмерія – Ов'єдо

37 тур

Ов'єдо – Гранада

Кадіс – Малага

Мальорка – Спортінг

38-й тур

Депортиво – Кадіс

Малага – Ов'єдо

Осасуна – Рейус*

39-й тур

Кадіс – Осасуна

Альбасете – Гранада

Мальорка – Альмерія

Реус – Малага*

40-й тур

Гранада – Кадіс

Спортінг – Альбасете

Депортіво – Мальорка

41-й тур

Альбасете – Малага

Мальорка – Гранада

Реус – Спортінг*

42-й тур

Осасуна – Ов'єдо

Альмерія – Альбасете

Спортинг – Кадіс

*Команди, які повинні були зіграти з Реусом, отримають по 3 очки

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