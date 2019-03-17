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"Він – фіаско": Селезньов і Бланко Лещук стали співучасниками небувалої серії Малаги – вони на устах іспанських ЗМІ

13:10 4392 Читать на русском
"Він – фіаско": Селезньов і Бланко Лещук стали співучасниками небувалої серії Малаги – вони на устах іспанських ЗМІ
Євген Селезньов понуро опустив голову, втративши момент Малаги
Тарас Котів Тарас Котів

Малага забила лише 8 голів за 10 матчів 2019-го року. З приходом Євгена Селезньова ситуація із результативністю у команді, яка бореться за повернення у Прімеру, тільки погіршилась.

Якихось 6 років тому ця команда на рівних грала з Борусією Дортмунд у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, програвши 2:3 за сумою двох матчів і з великим суддівським скандалом – боси клубу навіть оскаржували результат. Тепер же Малага програє прямим конкурентам і не забиває більше гола за матч ось уже 7 турів. Євген Селезньов мав допомогти вирішити проблеми з результативністю, але за 8 проведених матчів лише раз вийшов у стартовому складі, проводив у середньому 24 хвилини на полі, та не відзначився жодною результативною дією. Тільки в його дебютній грі "анчоуси" забили двічі, здолавши Луго 2:1.

Далі було гірше зі всім. Нападник, який немало пограв у складі збірної України, відчуває проблеми не лише в атакувальній грі (0,4 удару в середньому за гру). Його показники єдиноборств (1,6 виграної дуелі дає 33% від загальної суми) і передач (3,9 за матч знаходять адресат, це 58%) також не вражають. На тижні він ще й не тренувався через гастроентерит (запалення шлунка).

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Той же Густаво Бланко Лещук, який належить Шахтарю і хоче прийняти українське громадянство, діє значно креативніше і краще в усіх аспектах. Аргентинець проводить на полі 82 хвилини в середньому. За цей час встигає завдати 1,6 удару, віддати 15 точних пасів (63%), виграти 10 єдиноборств (50%). Бланко забив 6 голів і віддав 5 асистів – лише півзахисник Адріан демонструє кращу результативність (7+1). Він також створив 5 гольових моментів для партнерів, але й змарнував доволі багато: 13 шансів забити.

Великі проблеми з нападниками можна побачити на прикладі статистики за 2019-й рік: із 8-и забитих м'ячів за 10 останніх турів лише 1 на рахунку форварда (шотландця Харпера, на якого вже й не покладали особливих надій після приходу Селезньова)! За цей час Малага встигла скотитись з перших місць Сегунди на 6-очкову відстань від зони прямого виходу в елітний дивізіон, зігравши 3 матчі по 0:0 і здобувши менше половини очок (14 з 30).

Екс-тренер Дніпра Лопес Муньїс випробував, здавалось, усе. "Анчоуси" грали в атаці з форвардом і двома вінгерами, з двома дев'ятками, з нападником і плеймейкером під ним. Однак ніщо не допомогло уникнути однієї з найгірших серій, які пам'ятає Ла Росаледа, пише Marca. "Уже 2 місяці Малага не знає смаку домашніх перемог – саме тоді, 19-го січня, востаннє відзначився хоч хтось з її форвардів. Команда страждає, як ніколи досі, через гольову посуху нападників. Вихованець Реала Адріан Гонсалес, який більшість сезону відіграв опорником і лівим півзахисником, забив 5 з 8-и голів Малаги у цьому році.

Бланко Лещук не відзначається з 29-го жовтня. Робота на оборону, яка змушує відтягуватись у глибину, а також відсутність подач у штрафний, шкодять йому. Утім він і сам змарнував кілька 100-відсоткових нагод. Востаннє нападник відзначався ще у воротах Нумансії, наступного суперника в поточному сезоні. Після цього дубля аргентинець уже 5-й місяць не може забити.

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Селезньов, який прийшов 10-го січня з репутацією відмінного голеадора (1 гол кожні 2 матчі в середньому), виявився фіаско. Українець, чий фізичний стан далекий від найкращого, провів 194 хвилини у 8-и іграх і ще не відзначився. Досі в пам'яті, як Євген менш ніж з метра не зміг влучити у ворота, граючи проти Кордоби (у тому матчі ще й після удару Бланко Лещука вибили м'яч з лінії, – прим. "Футбол 24")".

Інші форварди також не вражають. "На рахунку Харпера 3 голи за весь сезон, але останнім часом шотландець розчаровує. Коне отримав дві важкі травми і вже не зіграє в поточному сезоні. Ектора Ернандеса відпустили взимку. Ще 6 форвардів не забили жодного разу на всіх. Як наслідок, лише 5 команд Сегунди забили менше, ніж Малага (Настік, Тенеріфе, Райо, Луго і Алькоркон). Якщо б не те, що вони пропустили 21 гол за 29 турів (другий найкращий захист сезону), криза була б ще більшою. А так вони залишаться у зоні плей-офф".

La Opinion de Malaga відзначає у своєму матеріалі, що менше за Малагу в Сегунді-2019 забив лише один клуб – аутсайдер Хімнастік відзначився 5 разів. "Муньїс збудував команду, фундаментом якої стала надійна оборона. Ця система дозволила клубу жодного разу не покинути принаймні зону плей-офф за вихід у Прімеру. Однак на 1 гол Малага витрачає 9 ударів. За цим показником ефективності команда йде лише на 18-му місці в Сегунді.

Селезньов досі не відзначився, а посуха Бланко Лещука триває надто довго. Ніхто з 5-и зимових новачків не виправдав сподівань. Двоє гравців Уески навіть не дебютували. Жоден з цих гравців не посприяв стрибку якості команди. Селезньов приходив, щоб компенсувати проблеми з результативністю, але на сьогодні його внесок нульовий.

Він прийшов, перебуваючи не у формі, відчайдушно намагається повернути собі ігровий ритм, та досі не відповідає викликам такого вимогливого чемпіонату, як Сегунда. Попри це Муньїс не відмовляється від нього і завжди розглядає у своїх планах. Водночас Селезньов не забив жодного разу і не створив багато моментів, а фанати вже починають гудіти щоразу, коли він виходить на поле".

AS вважає, що кризу результатів Малаги ілюструють страждання її форвардів. "Бланко Лещук без голів вже чотири з половиною місяці, Харпер – майже два місяці, Коне вибув ще 17-го листопада, а те, що бачили дотепер від Селезньова, було дуже скупим. Усього в цьому сезоні форварди Муньїса забили менше половини командних голів (12 з 29-и): відзначались лише Бланко Лещук (6), Харпер (4) і Коне (2).

Статистика на Ла Росаледа також значно погіршилися (взяли тільки 6 очок з останніх 18-и вдома). Значний відсоток цих поганих цифр можна пояснити поганим гольовим нюхом нападників Малаги. За 12 останніх турів команда забила лише 9 разів, а відразу 5 в активі Адріана Гонсалеса – результат був ще гіршим, якби не цей півзахисник. У перших 17 матчах Сегунди 2018/19 "анчоуси" мали кращий показник: 21 гол. Якщо Малага не зможе покращити продуктивність своїх бомбардирів, завдання повернення у Прімеру буде дуже важко реалізувати".

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