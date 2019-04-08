Селезньов втратив 8 кілограмів після переходу в Малагу

Форвард Малаги Євген Селезньов суттєво позбувся зайвої ваги після переїзду на Піренеї.

Євген Селезньов скинув 8 кілограмів з моменту переходу в Малагу з турецького Акхісара, повідомляє Eldesmarque.

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За інформацією видання, футболіст займається як з головним тренером "анчоусів" Хуаном Рамоном Мунісом, так і з персональним наставником.

Окрім цього, гравець займається боксом. Нинішня вага нападника складає 84 кілограми.