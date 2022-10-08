Едінсон Кавані виділив багато корисного від одного року спільних тренувань і виступів з Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед.

"Наше знайомство з Кріштіану склалося дуже добре. Ми багато розмовляли, кілька разів разом вечеряли, ділилися багатьма думками про футбол. З різними життєвими історіями, але ми обидва прийшли знизу, і коли таке відбувається, коли ви присвячуєте так багато зусиль, щоб запропонувати своїм людям найкращі можливості, ви багато чому вчитеся.

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Ми мали досить схожу ідеологію життя. Він звичайний хлопець. Ми були доволі близькі на цій короткій дистанції. Звичайно, ми не друзі з Роналду, адже потрібен час, щоб міцно потоваришувати. Але ми завжди думали про співпрацю і підтримку належного рівня. Так у всіх деталях", – пояснив Кавані в інтерв'ю Relevo.

Нагадаємо, уругваєць провів разом з Роналду сезон 2021/22. Едінсон навіть не пошкодував віддати португальцю його улюблений сьомий номер, але минулого літа безкоштовно перебрався до Валенсії.

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