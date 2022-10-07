Зірка МЮ віддав результативну передачу на переможний гол Рашфорда, але сам вкотре покинув поле без забитого м'яча.

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Загалом Роналду здійснив 8 ударів у матчі проти Омонії і лише один у площину воріт. Тут промахи на будь-який смак – влучання у захисника, штрафний на трибуни, небезпечне кунг-фу. В'їдливі вболівальники навіть створили підбірку невдач Кріша під сумну музику. Апогеєм стала 78-ма хвилина, на якій Роналду примудрився не вразити майже порожні ворота (на них залишався самотній захисник). Далот вже відіграв голкіпера і викотив передачу на земляка, але той лише струснув стійку.

Ronaldo miss the goal.#MUFC

Antony - Martial - Rashford - Sanchopic.twitter.com/z181N8LoGv — Fueled by United (@utdfocusworld) October 7, 2022

Нинішній сезон складається для 37-річного португальця просто жахливо. Роналду провів на полі 468 хвилин, але забив лише один гол, та й той з пенальті у ворота Шерифа.

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