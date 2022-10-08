Эдинсон Кавани выделил много полезного от одного года совместных тренировок и выступлений с Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.

"Наше знакомство с Криштиану сложилось очень хорошо. Мы много разговаривали, несколько раз вместе ужинали, делились многими мыслями о футболе. С разными жизненными историями, но мы оба пришли снизу, и когда такое происходит, когда вы посвящаете так много усилий, чтобы предложить своим людям самые лучшие возможности, вы многому учитесь.

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У нас была довольно похожая идеология жизни. Он обычный парень. Мы были очень близки на этой короткой дистанции. Конечно, мы не друзья с Роналду, ведь нужно время, чтобы крепко подружиться. Но мы всегда думали о сотрудничестве и поддержке должного уровня. Так во всех деталях", – объяснил Кавани в интервью Relevo.

Напомним, уругваец провел вместе с Роналду сезон 2021/22. Эдинсон даже не пожалел отдать португальцу его любимый седьмой номер, но прошлым летом бесплатно перебрался в Валенсию.

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