Осасуна після сенсаційної нічиєї на Сантьяго Бернабеу приймала Валенсію. Памплонці у поточному чемпіонаті в принципі виглядають потужно, тож вболівальники на Ель Садарі очікували свята. Втім, все пішло не за планом.

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Баски тотально провалили першу годину гру. На 28-й хвилині Валенсія вийшла вперед завдяки голу Клюйверта з передачі Кавані – і це їхні перші результативні дії в складі "кажанів". На 54-й же хвилині Діакабі подвоїв перевагу гостей. 0:2.

Вже на 57-й Авіла, який тільки-но вийшов на поле, міг повернути наваррців у гру. Господарі заробили пенальті, однак Чімі з "позначки" пробив вище воріт. Покарання за марнотратство могло прилетіти на 69-й, коли Унаї Гарсія отримав червону картку за фол у власному штрафному. Валенсія залишилась у більшості й заробила 11-метровий – втім, Кавані вистрілив у поперечину!

Аж на 90+4-й хвилині Брашанац скоротив відставання Осасуни в рахунку, але ще через дві хвилині памплонці залишились вдев'ятьох (Пенья заробив вилучення). Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "кажанів". Підопічні Дженнаро Гаттузо набрали 13 очок і піднялись на п'яте місце. Осасуна, маючи стільки ж, йде восьмою.

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