Зустріч Хацкевича та Суркіса відбудеться 5 червня, – ТаТоТаке

Майбутнє Олександра Хацкевича має вирішитись 5 червня на зустрічі з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

"Зустріч Олександра Хацкевича та Ігоря Суркіса, яка повинна була пройти в п'ятницю, не відбулася. За нашою інформацією, вона відбудеться в наступну середу – 5 червня.

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На цій зустрічі Хацкевич має можливість переконати Суркіса, що він має право ще деякий час попрацювати з командою. І таке цілком реально", – стверджує ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Динамо посіло друге місце в чемпіонаті України сезону-2018/19, вибуло з Кубка України в чвертьфіналі, і завершило виступ у Лізі Європи в 1/8 фіналу. Контракт в Хацкевича з київським клубом завершився 31 травня.

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