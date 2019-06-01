toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ НІГЕРІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Левченко розповів, кого хотів би бачити на чолі Динамо

06:30 1453 Читать на русском
Левченко розповів, кого хотів би бачити на чолі Динамо
Олександр Хацкевич / Футбол 24

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що Динамо має очолити Юрій Вернидуб або Дмитро Михайленко.

"У моєму розумінні Динамо потрібно віддати в руки Вернидуба, Михайленка або ж іноземного фахівця (не з Білорусі). А найголовніше – змінити підхід зверху", – написав Левченко у своєму твіттері.

Вернидуб прокоментував можливість очолити Динамо

Нагадаємо, Хацкевич очолює Динамо з літа 2017-го року, контракт білоруського фахівця формально закінчився вчора, в останній день весни.

Зустріч між Хацкевичем та Суркісом, на якій мала вирішитись доля тренера, не відбулась, – ЗМІ

Раніше повідомлялось, що київський клуб може очолити Михайличенко, Калітвінцев або хтось з іноземних тренерів: Рауль Ріанчо, Адам Навалка.

blog_ava
Тоттенхем – Ліверпуль: Мане поділився простим рецептом успіху для перемоги в Лізі чемпіонів
00:45
233
Теги
Динамо Динамо Євген Левченко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
45
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук