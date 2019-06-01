Левченко розповів, кого хотів би бачити на чолі Динамо

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що Динамо має очолити Юрій Вернидуб або Дмитро Михайленко.

"У моєму розумінні Динамо потрібно віддати в руки Вернидуба, Михайленка або ж іноземного фахівця (не з Білорусі). А найголовніше – змінити підхід зверху", – написав Левченко у своєму твіттері.

Вернидуб прокоментував можливість очолити Динамо

Нагадаємо, Хацкевич очолює Динамо з літа 2017-го року, контракт білоруського фахівця формально закінчився вчора, в останній день весни.

Зустріч між Хацкевичем та Суркісом, на якій мала вирішитись доля тренера, не відбулась, – ЗМІ

Раніше повідомлялось, що київський клуб може очолити Михайличенко, Калітвінцев або хтось з іноземних тренерів: Рауль Ріанчо, Адам Навалка.