Зоря перебуває у непростій кадровій ситуації, тримаючись всього у трьох очках від зони перехідних матчів. Підопічні Юрія Коваля не знають перемог у чотирьох матчах поспіль – і якщо за дві гідні поразки від Шахтаря команді нічого переживати, то нічиї з Поліссям і Оболонню в останніх двох турах тривожать. Моментів майже не виникало, боротьбу програли, а в останні півгодини активність остаточно просіла.

З іншого боку, луганці знову продемонстрували вольові якості, відігравшись з Поліссям у меншості. Тим не менш, питань не виникає хіба що до Геррейру – нападник робить різницю в УПЛ, забивши 8 голів і віддавши 3 асисти. І це далеко не весь вклад у гру Зорі, але одного Едуардо для збереження прописки в еліті може бути замало. Треба перемагати Колос.

Чи вдасться? Важко сказати. Ковалівці змінили тренера, призначивши Олександра Поздєєва замість прагматичного Ярослава Вишняка. Новий коуч відомий за роботою в U-19, де ставив сучасний позиційний футбол з хорошими атаками – от тільки продемонструвати його під час дебюту в УПЛ змоги не було. Колос у попередньому турі наткнувся на Динамо.

Олександр Поздєєв, однак, зумів поставити надзвичайно сильну оборону в середньому блоці, втримавши гідні 0:0 у першому таймі. Потім його підопічні пропустили один гол, а за ним – ще чотири. Очевидно, що в інших матчах має бути краще, але поки що Колос залишається невідомою величиною. Буде цікаво подивитись на розвиток цього проекту.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тотовицький – Чурко

Дискваліфіковані: Безбородько – Азіангбе, Яцик

Орієнтовні склади на матч Колос – Зоря

Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Оріховський, Демченко – Ільїн, Оріховський, Топалов – Паулаускас

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Башіч, Дришлюк – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Важко робити якісь прогнози на такі матчі. Колос – чистий лист із потужним складом. Із ним можна поставити будь-який футбол, але для цього потрібен час, якого в Олександра Поздєєва немає. Зоря ж занадто нестабільна.

У перемогу луганців взагалі не віриться, однак впевнено ставити на поразку теж не виходить. Більш-менш можна прогнозувати тільки невелику кількість голів, адже Колос і Зоря відзначаються низькою результативністю. Як це часто буває в їхніх іграх, забито буде менше 2,5 голів.

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