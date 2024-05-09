Колос – Зоря: анонс матчу УПЛ
Колос у рамках перенесеного матчу 15-го туру УПЛ 2023/24 приймає Зорю. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".
Зоря перебуває у непростій кадровій ситуації, тримаючись всього у трьох очках від зони перехідних матчів. Підопічні Юрія Коваля не знають перемог у чотирьох матчах поспіль – і якщо за дві гідні поразки від Шахтаря команді нічого переживати, то нічиї з Поліссям і Оболонню в останніх двох турах тривожать. Моментів майже не виникало, боротьбу програли, а в останні півгодини активність остаточно просіла.
З іншого боку, луганці знову продемонстрували вольові якості, відігравшись з Поліссям у меншості. Тим не менш, питань не виникає хіба що до Геррейру – нападник робить різницю в УПЛ, забивши 8 голів і віддавши 3 асисти. І це далеко не весь вклад у гру Зорі, але одного Едуардо для збереження прописки в еліті може бути замало. Треба перемагати Колос.
Чи вдасться? Важко сказати. Ковалівці змінили тренера, призначивши Олександра Поздєєва замість прагматичного Ярослава Вишняка. Новий коуч відомий за роботою в U-19, де ставив сучасний позиційний футбол з хорошими атаками – от тільки продемонструвати його під час дебюту в УПЛ змоги не було. Колос у попередньому турі наткнувся на Динамо.
Олександр Поздєєв, однак, зумів поставити надзвичайно сильну оборону в середньому блоці, втримавши гідні 0:0 у першому таймі. Потім його підопічні пропустили один гол, а за ним – ще чотири. Очевидно, що в інших матчах має бути краще, але поки що Колос залишається невідомою величиною. Буде цікаво подивитись на розвиток цього проекту.
Кадрова ситуація
Травмовані: Тотовицький – Чурко
Дискваліфіковані: Безбородько – Азіангбе, Яцик
Орієнтовні склади на матч Колос – Зоря
Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Оріховський, Демченко – Ільїн, Оріховський, Топалов – Паулаускас
Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Башіч, Дришлюк – Кирюханцев, Горбач, Антюх – Герреро
Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5
Важко робити якісь прогнози на такі матчі. Колос – чистий лист із потужним складом. Із ним можна поставити будь-який футбол, але для цього потрібен час, якого в Олександра Поздєєва немає. Зоря ж занадто нестабільна.
У перемогу луганців взагалі не віриться, однак впевнено ставити на поразку теж не виходить. Більш-менш можна прогнозувати тільки невелику кількість голів, адже Колос і Зоря відзначаються низькою результативністю. Як це часто буває в їхніх іграх, забито буде менше 2,5 голів.
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