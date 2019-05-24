Суркіс: Не веду перемовини ні з ким – Хацкевич залишиться в команді, якщо переконає мене

Президент Динамо Ігор Суркіс спростував чутки щодо близького призначення нового головного тренера.

"Не вірте чуткам. Ні з ким з тренерів я не веду переговорів. Як я і казав раніше, після закінчення сезону зустрінуся з Хацкевичем.

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Якщо Хацкевич переконає мене в тому, що зможе боротися за трофеї в наступному сезоні, то він залишиться головним тренером" , – заявив президент Динамо в коментарі Динамоманії.

Додамо, що раніше з'явились чутки про те, що Динамо веде переговори з іноземними фахівцями Їндржихом Трпішовскі та Адамом Навалкою, а також Юрієм Калітвінцевим та Олексієм Михайличенком.

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