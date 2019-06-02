Встреча Хацкевича и Суркиса состоится 5 июня, – ТаТоТаке

Будущее Александра Хацкевича должно решиться 5 июня на встрече с президентом Динамо Игорем Суркисом.

"Встреча Александра Хацкевича и Игоря Суркиса, которая должна была пройти в пятницу, не состоялась. По нашей информации, она состоится в следующую среду – 5 июня.

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На этой встрече Хацкевич имеет возможность убедить Суркиса, что он имеет право еще некоторое время поработать с командой. И такое вполне реально", – утверждает ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Динамо заняло второе место в чемпионате Украины сезона-2018/19, выбыло из Кубка Украины в четвертьфинале, и завершило выступление в Лиге Европы в 1/8 финала. Контракт в Хацкевича с киевским клубом завершился 31 мая.

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