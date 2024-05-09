Український воротар вийшов у стартовому складі на матч з мюнхенцями. Реал пропустив один гол, але Хоселу, оформивши дубль, зумів вивести свою команду у фінал. Андрій Лунін від французького видання L'equipe отримав 5 балів.

Лунін прокоментував камбек Реала у півфінальному матчі з Баварією в Лізі чемпіонів

"У тому небагатому, що йому належало зробити, він був вельми обнадійливим. Він відбив хороший удар від Харрі Кейна (28-ма хвилина). Уважний до прострілу, який він вибиває в потрібний момент (45+1), а також до удару Джамаля Мусіали (66). Якщо він нічого не може вдіяти з голом Альфонсо Девіса (68), то його помітно бракує в ударі головою Мін Че Кіма в поперечину (82)", – зазначило видання.

Нагадаємо, що Реал зустрінеться у фіналі Ліги чемпіонів з Борусією Д. Матч відбудеться 2 червня на Вемблі.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско