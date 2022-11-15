Євген Волинець визнаний найкращим гравцем 13-го туру вітчизняної першості, повідомляє сайт УПЛ.

"З ним завжди були проблеми": Луческу вважає, що арбітр допоміг Колосу відібрати очки в Динамо

Голкіпер збірної України чудово провів поєдинок проти Динамо, допомігши Колосу вберегти нічию (0:0). У голосуванні Євген випередив хавбека Кривбаса Назара Волошина та оборонця Олександрії Владислава Бабогло.

У голосуванні брала участь експертна комісія УПЛ, в складі якої були Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин і Яворський.

Колос розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 16 пунктів. Динамо йде п’ятим з 20 очками.

Динамо знову втратило очки – чергове вилучення центрбека й фантастичний ляп Лонвейка дозволили Колосу втримати нічию