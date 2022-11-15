Зупинив Динамо: УПЛ обрала найкращого гравця 13-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумок чергового ігрового дня.
Євген Волинець визнаний найкращим гравцем 13-го туру вітчизняної першості, повідомляє сайт УПЛ.
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Голкіпер збірної України чудово провів поєдинок проти Динамо, допомігши Колосу вберегти нічию (0:0). У голосуванні Євген випередив хавбека Кривбаса Назара Волошина та оборонця Олександрії Владислава Бабогло.
У голосуванні брала участь експертна комісія УПЛ, в складі якої були Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин і Яворський.
Колос розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 16 пунктів. Динамо йде п’ятим з 20 очками.
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