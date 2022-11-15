Евгений Волынец признан лучшим игроком 13-го тура отечественного первенства, сообщает сайт УПЛ.

"С ним всегда были проблемы": Луческу считает, что арбитр помог Колосу отобрать очки у Динамо

Голкипер сборной Украины отлично провел поединок против Динамо, помог Колосу сберечь ничью (0:0). В голосовании Евгений опередил хавбека Кривбасса Назара Волошина и защитника Александрии Владислава Бабогло.

В голосовании принимала участие экспертная комиссия УПЛ, в составе которой были Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский.

Колос расположился на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 16 пунктов. Динамо идет пятым с 20 очками.

Динамо снова потеряло очки – очередное удаление центрбека и фантастический ляп Лонвейка позволили Колосу удержать ничью