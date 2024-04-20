Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков отримав 2-матчеву дискваліфікацію за вилучення у матчі 24-го туру УПЛ з Ворсклою (1:0), повідомляє офіційний сайт УАФ.

УАФ винесла офіційний вердикт щодо скандального вилучення Зубкова у матчі з Ворсклою

27-річний футболіст вже пропустив перенесений матч 10-го туру проти Зорі (3:1) і не зіграє з луганцями 22 квітня у 25-му турі УПЛ.

Нагадаємо, Зубков на 56-й хвилині поєдинку з Ворсклою, за рахунку 1:0, отримав пряму червону картку за удар ногою в голову Павла Ісенка в ході атаки "гірників" та боротьби за м'яч.

До слова, це вилучення стало для Олександр дебютним на дорослому рівні – раніше він отримував червону картку лише одного разу (в сезоні 2015/16 у складі U-21).

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