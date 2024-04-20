Комитет арбитров УАФ принял решение относительно грязной игры Александра Зубкова в поединке с полтавчанами.

Полузащитник Шахтера Александр Зубков получил 2-матчевую дисквалификацию за удаление в матче 24-го тура УПЛ с Ворсклой (1:0), сообщает официальный сайт УАФ.

УАФ вынесла официальный вердикт относительно скандального удаления Зубкова в матче с Ворсклой

27-летний футболист уже пропустил перенесенный матч 10-го тура против Зари (3:1) и не сыграет с луганчанами 22 апреля в 25-м туре УПЛ.

Напомним, Зубков на 56-й минуте поединка с Ворсклой, при счете 1:0, получил прямую красную карточку за удар ногой в голову Павла Исенко в ходе атаки "горняков" и борьбы за мяч.

К слову, это удаление стало для Александр дебютным на взрослом уровне – ранее он получал красную карточку лишь однажды (в сезоне 2015/16 в составе U-21).

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