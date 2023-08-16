ЗСУ знищили роту "фанатського спецназу" – раніше туди вступив екс-захисник збірної Росії, який грав у Києві
Прес-офіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів про знищення фанатського угруповання окупантів.
"Контратака російських військових була доволі сильною, але ми її відбили. Більше того, ми знищили три танки Т-90М, а це рідко у нас буває, бо переважно вони піхотою намагаються штурмувати.
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Знищили роту піхоти, причому це був такий "фанатський спецназ" – "Еспаньйол". Це фанати московського ЦСКА", – сказав Бородін в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Нагадаємо, нещодавно про вступ до цього угруповання заявляв екс-захисник збірної Росії Андрій Соломатін, який свого часу виступав за київську Оболонь.
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