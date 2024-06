Євро-2024, Група E. Розклад матчів:

Румунія – Україна – 17 червня, 15:00 (Мюнхен)

Бельгія – Словаччина – 17 червня, 18:00 (Франкфурт)

Словаччина – Україна – 21 червня, 15:00 (Дюссельдорф)

Бельгія – Румунія – 21 червня, 21:00 (Кельн)

Словаччина – Румунія – 26 червня, 18:00 (Франкфурт)

Україна – Бельгія – 26 червня, 21:00 (Штутгарт)

Прогноз суперкомп'ютера Opta

Бельгія

Рейтинг ФІФА: 3 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: срібло (1980)

Головний тренер: Доменіко Тедеско

Ключовий гравець: Кевін де Брюйне

Бельгійське золото втратило блиск

"Золоте покоління" поступово готується до пенсії. У заявці на Євро-2024 залишилось ще немало гвардійців, однак їхній зірковий час стрімко спливає. Лукаку виповнився 31 рік, де Брюйне стукнуло 32, Вітселю вже 35, а Вертонгену – 37. Можна згадати також про 32-річних Меньє і Куртуа, однак обидва не поїдуть на турнір.

Тома зламався прямо перед чемпіонатом, а от конкурент Луніна ще у грудні оголосив про рішення відмовитись від чемпіонату Європи. Офіційно – через необхідність набрати форму після травми. У реальності ж Тібо посварився з тренером, адже той не дав йому капітанську пов'язку.

Не можна сказати, що без вчорашніх зірок заявка Бельгії виглядає слабко. Окрім КДБ й Лукаку, "червоні дияволи" мають в своєму арсеналі Доку, Троссара, Опенда, Тілеманса й де Кетеларе – ці пани додаткової презентації не потребують. Всі на слуху.

І все одно не покидає відчуття, ніби склад "дияволів" вже не той. Частина основного ростеру – це ветерани (нехай і суперзіркові), а на більшості позицій прописались лідери Фулхема, Астон Вілли, Ренна, Лестера, Брюгге, Андерлехта, кризової Севільї й середнякової Аталанти.

Бельгія все одно потужна. Україні є чого боятись

Невиразна для пересічного фана заявка не заважає демонструвати топ-футбол. Доменіко Тедеско після призначення в лютому 2023-го не програв жодного з 13-ти матчів. Його підопічні відвантажили по три голи у ворота Німеччини (3:2), Австрії (3:2) та Швеції (3:0), мінімально били Сербію та розписали 2:2 з Англією.

Що повинно тривожити збірну України? Перш за все, надзвичайно інтенсивний пресинг, який дуже круто підтискають бельгійські центральні захисники. Особливо цим славиться Фас.

По-друге, бельгійці постійно вриваються або перевантажують напівфланги на стадії розвитку атаки. Це провокує розриви. Так стараються грати усі збірні, однак тільки у Бельгії є де Брюйне – можливо, найкращий у світі футболіст з точки зору таймінгу передач і вривань.

По-третє, у Доменіко Тедеско потужні вертикальні атаки й контратаки. Якщо в України буде хоча б крапля простору за спинами – бельгійці запустять точну передачу (благо, у складі є Кевін), а Доку, Бакайоко, Люкебакіо чи хтось інший обов'язково вбіжать на космічній швидкості (плюс – кремезний Лукаку здатний виконати скидку в потрібну зону).

Доку, між іншим, вважається чи не найкращим дриблером АПЛ – Гвардіола на певному відрізку сезону навіть зробив його ведення й обіграші основою тактики "містян".

"Дияволи" не без слабких місць

Україна зустрічатиме бельгійців у низькому блоці зі схемою 5-4-1. Теоретично такий підхід нівелює загрозу з напівфлангів та закидань – але як буде на практиці? Будемо дивитись. У будь-якому разі, важливо шукати зони за спинами цього монстра, адже почасти він аж занадто втягується на чужу половину.

Мудрику, Довбику та Ко буде де розбігатись – а оборона у Бельгії точно матиме проблеми на Євро-2024. Тут і 37-річний Вертонген, і захисники середняків Ліги 1 та Ліги Жупіле, і далеко не найкращий опорник з Евертона. Хіба для нашої групи атаки подібний рівень є чимось страшним? Навряд чи. А ще не гратиме Куртуа!

Орієнтовний склад: Селс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Онана – Люкебакіо, де Брюйне, Тілеманс, Доку – Лукаку

Прогноз: Важко повірити, що з таким складом "червоні дияволи" зайдуть далеко по турніру, хоча чвертьфінал виглядає цілком досяжним – у переможця групи Е будуть значно слабші суперники в 1/8. Далі вже як карта ляже, однак півфінал поки що здається стелею Бельгії.

Румунія

Рейтинг ФІФА: 46 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2000)

Головний тренер: Едвард Йорданеску

Ключовий гравець: Ніколае Станчу

Заявка як відображення стану румунського футболу

До румунського футболу в Україні завжди ставились дещо зневажливо. Мовляв, били, б'ємо і будемо бити, адже це просто не наш рівень. І це при тому, що Стяуа била Динамо-1986 в матчі за Суперкубок Європи, а румунська збірна з 1990 року тричі виходила з групи на чемпіонатах світу – і на Євро виступала частіше за наших.

Втім, зверхнє ставлення до футболу південних сусідів все ж має раціональну основу. Їхні футболісти завжди грали по топ-лігах (і навіть у топ-клубах), однак за останні 10-15 років ніколи не мали такого хайпу й досягнень, якими можуть похизуватись українці. Нині цей контраст особливо відчутний. Заявка збірної Румунії мало що скаже пересічному вболівальнику.

Прихильники Серії А могли чути про Развана Маріна. Років п'ять тому він був чи не головним талантом румунського покоління, однак 26-річний центрхав четвертий сезон грає за аутсайдерів Серії А (Кальярі та Емполі).

Яніс Хаджі у свої 25 здається збитим льотчиком, хоча в середині 2010-х син легендарного Георге Хаджі вважався кимось на кшталт молодого Коноплянки. У Фіорентині й Генку атакувальний хавбек не заграв, а сезон 2020/21 у складі Рейнджерс став одним з двох у європейській кар'єрі, де вдалося провести більше 15 матчів (мова тільки про чемпіонати). Другим став сезон 2023/24, проведений в Алавесі.

Новою надією Румунії став 22-річний центрбек Дрегушін, вихований Ювентусом. Можливо, тому в нього справи не такі вже й погані – видавши півтора потужних сезони за Дженоа, партнер Маліновського поїхав у Тоттенхем (а звідти до Генуї поїхали 22 млн євро). За останні півроку Раду провів 9 матчів у складі "шпор".

Дрегушін фізично потужний, швидкий, демонструє хорошу роботу з орієнтирами та міць у повітрі. А ще він дуже потужний у просуваннях м'яча на дриблінгу, та й удар у Дрегушіна хороший.

Всі інші прізвища – ноунейми або футболісти, яких знають тільки дуже заглиблені у футбол фани. Звісно, у складі є багато молодих виконавців, яким знову пророчать велике майбутнє, однак прямо зараз Румунія не вражає за іменами. На тлі заявки "триколорів" українська команда здається збірною All-Stars Європи.

Не вірите? Просто подивіться на футболки гравців збірної Румунії. На них написані клуби, за які вони виступали протягом кар'єри.

At the first training held in Germany our players sent a message of gratitude to the clubs where they have played throughout their careers ️



5 days until the match against Ukraine ️#hairomania pic.twitter.com/k9mDmMFzwL — Romanian Football (@Romanianfotball) June 11, 2024

Румунія може дуже неприємно здивувати Україну

Прочитали про слабку заявку Румунії? А тепер погляньте на результат цієї збірної! Перше місце у групі зі Швейцарією та завжди кусючим Ізраїлем. По 4 набраних очки у матчах проти прямих конкурентів, жодної поразки – і всього 5 пропущених голів. Менше забивали тільки у ворота Англії, Іспанії, Португалії, Франції Бельгії, Хорватії та Албанії.

Взагалі, за останні 14 матчів Румунія зазнала лише однієї поразки – від Колумбії, з рахунком 2:3, в товариському матчі навесні. Перед цим була нічия 1:1 з Північною Ірландією, що теж непогано.

Найбільше занепокоєння викликає 31-річний атакувальний хав Станчу, який у відборі до Євро-2024 створив 15 моментів для партнерів, виграв 51 єдиноборство (безумовний лідер збірної) і забив три голи. Ніколае уособлює всі плюси атаки Румунії – тут багато технічних футболістів, схильних до імпровізацій і дальніх ударів (дуже небезпечних, між іншим). Плюс, команда дуже добре почуває себе у боротьбі внизу та у верхових дуелях.

Також тривожить надійність оборони Румунії. Розкриття "автобусів" українцям дається непросто, а тут доведеться мати справу з колективом, у якого 0,64 пропущених голів за гру протягом останнього року. До того ж, румуни досить гнучкі в обороні – "триколори" перейшли на схему з трьома центрбеками, хоча у матчі зі Швейцарією вона провалилась.

І тут вже слід згадати про тренера Едварда Йорданеску. Син легендарного коуча Ангела Йорданеску тріумфував у чемпіонаті 2020/21 з Клужем, класно зарекомендував себе у ФКСБ (тобто в Стяуа), а у 2022-му отримав посаду в збірній. 45-річний фахівець почав з провалу в Лізі націй, опустивши команду в дивізон С, однак виправився у кваліфікації до Євро.

Цікаво, що успіхи не приносять Едварду великих грошей. На чемпіонаті Європи-2024 він буде найдешевшим коучем – румун заробляє всього 250 тисяч євро на рік. Нищук!

Потенціал "триколорів" все одно обмежений

Збори перед Євро-2024 стривожили румунських вболівальників. Національна команда розписала нулі з Болгарією та Ліхтенштейном, а це одні з найслабших збірних у футбольному світі. Звісно, там було дуже багато замін, склад виявився далеким від основи, а колектив точно мав забивати – однак це ж Болгарія і Ліхтенштейн, Карл! Таких суперників треба перемагати без усіляких "але".

Проблема криється не в реалізації, а в слабкості атаки в принципі. Про що можна говорити, коли 31-річна "десятка" дає найбільший об'єм роботи на чужій третині? Румунії бракує цікавих ідей – тут мало гри між лініями, мало тактики, мало хитрощів. Компенсувати це намагаються лонгболами, дальніми ударами, стандартами та імпровізаціями. Ну, і контратаками.

Крім того, атакувальна ланка зіткнулася з кадровими проблемами, адже травмувались найкращий асистент (Моруцан, 4 гольових передачі у відборі) та найкращий бомбардир (Алібек, 3 голи). Перший пропустить Євро-2024, а щодо готовності другого залишаються сумніви.

Romania: With the Ball



• Lowest Scoring 1st Place per 90

• Goals seem to "Just Happen"

• Very Direct

• Shots and Crosses from Deep



I fear their luck could have run out as there was a lot of draws & narrow wins in Group with a low xG pic.twitter.com/f8FKnGOUMc — John Walker (@johnwalker_1986) June 13, 2024

Зрештою, варто зазначити обмежений потенціал складу. У "триколорів" навіть в основі багато футболістів, які виступають на Близькому Сході, або ж у командах на кшталт Пізи чи Універсітаті. Посилити гру майже ніким, тож румунів треба вимотувати високою інтенсивністю.

Орієнтовний склад: Молдован – Рацуї, Дрегушін, Бурке, Банку – М. Марін, Р. Марін – Хаджі, Станчу, Коман – Алібек

Прогноз: 3-4 місце в групі. Можливо, навіть вихід в 1/8, якщо пощастить із жеребом, але навряд чи. Тим не менш, підопічні Едварда Йорданеску можуть здивувати усіх – особливо якщо його команду недооцінять.

Словаччина

Рейтинг ФІФА: 48 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/8 фіналу (2016)

Головний тренер: Франческо Кальцона

Ключовий гравець: Станіслав Лоботка

Чим славиться Словаччина? Сучасною артилерійською системою Zuzana 2, Кремницьким монетним двором (функціонує з XIV століття), мінеральними джерелами, а тепер і замахами на прем'єр-міністрів. А ще у словаків є симпатична збірна, якій за останні 14 років вдалося зіграти на чемпіонаті світу та двох чемпіонатах Європи – причому двічі команда виходила з групи!

Сильних футболістів з досвідом топ-клубів тут завжди вистачало. Можливо, в часи Гамшіка склад виглядав більш зірковим, але і нинішня заявка нормальна. На Євро-2024 поїдуть футболісти ПСЖ, Наполі, Ньюкасла та Фейєноорда – а ще є представники потужних празьких Славії та Спарти, гравці Верони, Герти, Генка, Салернітани – всі з хорошим досвідом топ-ліг або з сильними виступами у єврокубках.

Особливо впадають у вічі прізвища Лоботки й Шкріньяра. Першого називають словацьким Хаві – у 2022 році він мав 91,7% точності пасів, поступаючись тільки Кроосу, Родрі та екс-коучу Барси. І це був показник не за сезон, а за останні 22 роки.

29-річний Станіслав був ключовим футболістом у чемпіонському Наполі й зберіг свій рівень у важкому сезоні 2023/24. Центрхав віддав 2078 точних передач, вдруге поспіль ставши лідером Серії А за цим показником. Це дуже круто в принципі, без урахування контекстів – особливо для гравців центру поля.

?‍ Professor Stanislav Lobotka ? pic.twitter.com/U3xkDkRmAM — Lega Serie A (@SerieA) June 11, 2024

У чемпіонському сезоні Лоботка ще й став другим після Родрі за кількістю повернень володіння (79) серед усіх футболістів Ліги чемпіонів. Для збірної Словаччини дані якості мають стратегічне значення, адже команда грає від оборони та швидких атак. Станіслав ідеально вписується під обидві вимоги, зберігаючи володіння під тиском, відбираючи м'яч після втрат і роздаючи передачі з ідеальним таймінгом.

Іншою важливою зіркою є центрбек Мілан Шкріньяр. Високий, кремезний, потужний у боротьбі, але при цьому швидкий, хороший у роботі ногами і дуже небезпечний на стандартах – цей скіл-сет максимально доречний для "соколів", адже команда значну частину ігрового часу проводить в обороні. Словаки у відборі до Євро-2024 пропустили всього 8 голів, а зі стандартних положень забили 4.

Статистика Шкріньяра у сезоні Ліги 1 2023/24. На цьому графіку виділяються пасові показники.

От тільки 29-річний захисник переживає непрості часи. Після переходу з Інтера в ПСЖ словак залишався основним до кінця листопада, однак поступово Луїс Енріке вивів центрбека в ротацію. Далі сталася травма, яка вибила футболіста на два місяці – і після якої Шкріньяр провів тільки три повних матчі. На топ-суперників його більше не випускали.

Таким чином Євро-2024 для Мілана перетворюється в останній шанс на підтвердження топ-статусу в клубному футболі.

Італійський класик на чолі "соколів"

Словаччині пощастило, що збірну тренує та ж людина, яка тренувала Лоботку в цьогорічному Наполі. Франческо Кальцона є непересічним коучем. Саме він був асистентом Мауріціо Саррі у Наполі, розбудовуючи знаменитий Саррібол – точніше, оборону тієї крутої команди. Також він допомагав Еусебіо Ді Франческо, де доповнив свої захисні погляди пристрастю до швидких контратак.

Calzona : " Ce fut une expérience merveilleuse à Naples, il ne nous manquait que les résultats que nous souhaitions.

Mais des choses comme ça arrivent dans le football. Comme je l'ai déjà dit au début de mon engagement à Naples, je serais rentré en Slovaquie quels que soient les… pic.twitter.com/QqKGVLsfM6 — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) June 1, 2024

Весь цей досвід частково реалізований у збірній Словаччини, адже її основна ідея гри ґрунтується на обороні та перехідних фазах. Зокрема, Франческо Кальцона створив максимально зіграну четвірку в задній лінії, майже ніколи не ротуючи оборону.

У збірній Кальцоні доводиться сильно спрощувати свої ідеї – тим не менш, Франческо зумів вивести Словаччину на Євро-2024, ставши другим у непростій групі з Португалією, Боснією та Люксембургом. Причому команда зазнала поразок тільки від "селесао", хоча в Лісабоні видала вражаючу гру (поступилась з рахунком 2:3).

Товарняки перед Євро також дались словакам непогано. Навесні поступилися сильним австрійцям, але розписали нічию з міцною Норвегією. На літніх же зборах команда здолала Сан-Маріно й Уельс, забивши обом по 4 голи – важко навіть згадати, коли валлійців востаннє так громили.

Схоже, для розмов зі словаками українським футболістам перекладач не потрібен :)

Словом, Франческо Кальцона робить свою справу. Словаччина їде на Євро не для екскурсії – колектив здатний неприємно здивувати Україну та Румунію.

Перспективи все одно скромні

При всій симпатичності, варто відзначити одну неприємну для словаків рису – вони слабенько атакують. Франческо Кальцоні доводиться розкривати гру, аби отримати простір на чужій половині. Через відкривання між лініями, перевантаження зон та активну гру з позиції Словаччина створювати моменти не здатна.

Компенсувати цей недолік доводиться дальніми ударами та стандартами – з останнім у словаків повний порядок. Ця збірна усособлює усі мрії Віталія Кварцяного, адже тільки Лоботка має зріст нижче 180 см. Як наслідок, чверть усіх голів у відборі було забито після штрафних і кутових.

Dnešný súboj Slovenska a Portugalska bol prvýkrát súbojom modrého tímu proti bielemu ️️️. Taktiež prvýkrát v histórii mali obidva tímy na dresoch menovky (naši ich v 2005 ešte nenosili). Portugalcov sme nezdolali ani na piaty pokus.



1/2#dresy #repre #slovenskisokoli pic.twitter.com/v0wExLCyUf — Svet dresov (@svetdresov) September 8, 2023

Слід відзначити обмежені можливості щодо посилення гри із замін, хоча резервісти в цілому виглядають перспективніше за румунських. Хай там як, а ротувати склад доведеться, адже Куцкі та Пекаріку виповнилось 37 років, Дьйомберу вже 31, а Шранцу – 30. Бельгія та Україна інтенсивно пресингуватимуть, та і стиль самих словаків вимагає біганини, яку команда ризикує не витримати.

Орієнтовний склад: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко – Лоботка – Шранц, Куцка, Дуда, Хараслін – Боженік

Прогноз: словаки можуть зробити болісно навіть Україні, не кажучи вже про Румунію. Поки здається, що саме між "соколами" і "триколорами" розвернеться битва за третє місце – і в ній важко визначити фаворита. Вони схожі й рівні. У будь-якому разі, 1/8 фіналу є межею мрій для підопічних Франческо Кальцони.

Україна

Рейтинг ФІФА: 22 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2021)

Головний тренер: Сергій Ребров

Ключовий гравець: майже всі – ключові

Ще не так давно збірна України мала реноме лузера, якому за будь-якої гри й складу не вдасться пройти кваліфікацію. На Євро "синьо-жовті" вперше потрапили у 2012-му завдяки відсутності відбору для господарів – ймовірно, інакше б нам не світив і цей чемпіонат.

До речі, 11 червня виповнилось 12 років легендарному матчу зі Швецією, коли Андрій Шевченко влаштував свій last dance.

Sweden and Ukraine meet for the first time since 2012



Shevchenko OR Ibrahimović?#EURO2020 pic.twitter.com/z2AygGKIR7 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 29, 2021

Втім, з того часу наша збірна серйозно підтягнулася. Цьогорічне Євро стане для України четвертим, а три роки тому команда дійшла до чвертьфіналу – Андрій Шевченко вже був її тренером. Нині ж Андрій Миколайович є президентом УАФ, а після Євро-2024 йому присвоять титул вождя, а збірну до нових звершень веде Сергій Ребров.

Наша заявка – це просто космос

Нинішнє покоління українських футболістів вже зараз можна визнати найкращим та найуспішнішим у історії. Мова саме про вихованих в Україні, а не у радянських інтернатах, хоча ця збірна потужніша і за дрім-тім кінця 90-х. Сумарна вартість складу "синьо-жовтих" оцінюється в майже 380 млн євро (згідно з даними Transfermarkt).

Неймовірно, але заявка України дорожча, ніж заявки Хорватії, Туреччини, Сербії та Австрії!

Що найбільш важливо, усі лідери збірної України переживають зірковий час. Лунін витягнув Реал до фіналу ЛЧ, Забарний провів 37 матчів у основі в АПЛ, Миколенко був основним в Евертоні, Довбик став Пічічі, а Циганков знову провів топовий сезон у Ла Лізі (8 голів і 7 асистів). Зінченко з Мудриком протягом сезону АПЛ теж видавали суперзіркові відрізки, хоча й змазали кінець. Дай Боже, скоро у Європу за кількадесят млн євро відправлять Судакова й Шапаренка.

У резерві збірної України теж повно топових виконавців, кар'єра яких так і пре вгору. Навіть Яремчук відродився із попелу й став витискати Довбика з основи національної команди – і це при тому, що Артем в повному порядку. Гол+пас за 5 хвилин з Молдовою й шикарний гол полякам яскраво це підтверджують.

Топових футболістів ніколи не буває багато

Попри сильну заявку, склад збірної України має і серйозні провисання – зокрема, в лінії оборони. Травма Миколенка тягне за собою необхідність ставити Зінченка чи Михайліченка на лівий фланг (що ризиковано), або ж доведеться витягувати з центру оборони Матвієнка. От тільки після матчу з поляками чіпати зіграну пару ЦЗ дуже не хочеться, а перехід на трійку ЦЗ "синьо-жовті" використовували тільки проти топ-суперників.

Інша проблема – зона правого інсайда. Україна має аж трьох потужних різнопланових центральних півзахисників (Судаков, Зінченко, Шапаренко), але всім трьом комфортно ліворуч. Спаринг з Молдовою показав, що найменше проблем з переведенням праворуч має Георгій, але тренерському штабу дуже не хочеться руйнувати зв'язку з Мудриком.

Зрештою, варто відзначити, що у нас немає рівноцінної заміни Мудрику й Циганову. Ярмоленко крутий, але він буде грати в останні хвилин 20 – Зубков же дає об'єм, але загострює слабенко. Ось такі пироги.

Сила збірної України

Збірна України грає у сучасний футбол. Його навіть можна назвати модним, адже у поєдинках проти Боснії та Ісландії тренерський штаб використовував схему 3-2-2-3 у фазі розвитку атаки. Ситуативно вона перетворювалась у 3-1-5-1 – схожу модель використовував Луїс Енріке в цьогорічній ЛЧ.

Основою футболу збірної України залишається володіння м'ячем. Навіть сідаючи в "автобусну" модель 5-4-1, "синьо-жовті" ніколи не шарашать лонгбол кудись уперед на форварда. Навпаки – команда перепасовується під жорстким тиском, витягуючи суперника ще сильніше й вириваючись з-під пресингу через короткі комбінації.

Крім того, команда завжди старається вмикати жорсткий контрпресинг після втрат.

На чужій половині українці активно відкриваються між лініями та намагаються розкачати блок суперника. Із особливих цікавинок слід відзначити заходи фулбеків у центральну частину поля. Втім, за потреби команда може спростити стиль, граючи з двома нападниками (що врятувало нас у Боснії), через кроси чи через експлуатацію Мудрика.

Також варто відзначити, що голкіпери збірної сильні у грі ногами, а центрбеки володіють елітним першим пасом. Забарний же здатний і на дриблінгу пройти до чужої третини, а це неабияк ламає структуру оборони суперника.

Типовий Забарний 2 pic.twitter.com/N0OjN2P3wU — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 22, 2024

При цьому збірна України дуже гнучка в тактичному плані. Сергій Ребров за час відбору перепробував ледь не усі можливі схеми, моделі й комбінації футболістів. Перестановки регулярно перевертали хід зустрічі – Україна має найбільше вольових перемог у відборі до Євро-2024. Майже завжди вони були результатом ходів тренера.

Слабкість збірної України

Україна регулярно демонструє відрізки елітного позиційного футболу, а підсумкова статистика завжди говорила про заслуженість успіху "синьо-жовтих". Втім, підопічні Сергія Реброва ніколи не могли провести настільки потужно бодай тайм. Причому іноді збірна прямо таки дивує своїми проблемами.

Наприклад, у поєдинку з боснійцями ігнорували відкривання Мудрика, хоча він по декілька секунд залишався відкритим у гігантських зонах.

Іноді футболісти не йдуть відкриватись між лініями, хоча причин для пасивності немає.

Судаков не йде на фінальну третину, Мудрик і Довбик там одні проти всіх pic.twitter.com/Si0T0KoV1h — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) March 22, 2024

Іноді навпаки – українці вперто лізуть в перекриті зони. Як наслідок, навіть на тлі Мальти й Молдови "синьо-жовті" часто скочувались до перекатів поперек поля, не створюючи реальних моментів.

Доволі неодзнозначим у грі збірної України є фактор Мудрика. З одного боку, Михайло є футболістом з Х-фактором – і мова не тільки про швидкість, дриблінг і удар, а й про якісні довгі передачі. Саме діагоналі вінгера Челсі рятували підопічних Сергія Реброва в інфарктних поєдинках з Боснією та Північною Македонією.

Саме Мудрик міг принести перемогу над Італією, заробивши той непризначений пенальті на останніх хвилинах. І саме він добив Ісландію. От тільки Михайло ніяк не може видати цілісного матчу.

Це не тільки його провина – як вже говорилося, іноді партнери його підставляють. Втім, важко сперечатись з тим фактом, що Михайло залишається футболістом одного моменту. Він виконає його геніально, однак часто його ривки вилітають в молоко.

Це можна б терпіти, якби вінгер Челсі давав би такий же об'єм роботи в захисті, як і Циганков, але Мудрик в обороні виглядає слабенько.

Він рідко перекриває лінії передач і часто допускає позиційні помилки. Михайло старається, додає у цьому аспекті, але він все одно ніколи не буде надійним помічником позаду. Між тим, у нас на цьому фланзі захищатиметься Зінченко або Михайліченко.

Якщо ж говорити про оборону в цілому, то наша збірна захищається нормально. Україна зіграла на нуль з Італією, мало що дозволили Англії, та й інших суперників в основному змушували лупити лонгболи й лонгшоти. Вони бувають неприємними, але хороші голкіпери страхують.

Втім, забагато прилітало з кросів і стандартів. Наші захисники забагато дивляться на м'яч, втрачаючи інші орієнтири.

Прямо зараз нестабільність України виглядає проблемою росту, адже наш склад є четвертим за молодістю на Євро-2024. Враховуючи цей факт, "пробуксовки" слід пробачати – однак у відборі до ЧС-2026 вболівальники й журналісти матимуть право на більш жорстку реакцію. Як говорив один з героїв фільму "Носоріг", "надо спрашивать, как с понімающєго" (с).

Орієнтовний склад: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз: Не віриться, що така команда, як Україна, залишиться без плей-офф. На цьому турнірі вилетіти складніше, ніж вийти в 1/8 фіналу. За вдалих обставин можна і до якогось півфіналу дійти, однаки це вже стане сенсацією. Межею реальних амбіцій здається чвертьфінал.

