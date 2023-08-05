Легенди світового футболу зійшлися на Стемфорд Брідж, щоб зібрати гроші для українців.

Благодійний матч Game4Ukraine

Команда Шевченка (сині) – Команда Зінченка (жовті) – 2:2

Голи: Зеєдорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Зінченко через травму пропустив усі спаринги Арсенала, проте на благодійний матч для Батьківщини вийшов. Саме Олександр мав шанс відкрити рахунок – вийшов на рандеву з Чехом, але пробив надто слабко. На 10-й хвилині Арсен Венгер замінив українця, якому ще потрібно готуватися до нового сезону.

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Свій момент мав і Шевченко. Володар "Золотого м'яча-2004" згадав співпрацю з Кларенсом Зеєдорфом часів Мілана. Шевченко ідеально обробив подачу нідерландця, проте Леманн парирував удар. Незабаром з поля пішов і Андрій Миколайович.

Жовті загалом виглядали краще. Вілшер забив, але арбітр помилково зафіксував офсайд (VAR не замовили). Пробити Чеха нарешті вдалося Ноблу. Жілберту Сілва прострілив на легенду Вест Хема, який переправив у ворота.

MARK NOBLE SCORES!



Team Zinchenko take the lead in #Game4Ukraine pic.twitter.com/AGrS8T1Jbw — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Втім, сині встигли відігратися до перерви. Зеєдорф ефектно прибрав Піреса і вліпив у дев'ятку – 1:1. Шевченко повертався і грав у атаці разом з Ребровим – результату це не дало.

WHAT A GOAL BY CLARENCE SEEDORF!



Rolling back the years



#Game4Ukraine pic.twitter.com/SyZT07jQQA — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Відпочинок затягнувся на 40 хвилин для виступу Бумбокса, Тома Вокера і Пола Доерті (співав українською). На другий тайм вийшли суттєво змінені склади, почали з'являтися нефутбольні персони. Михайло Мудрик і Даріо Срна були у різних командах, але це не завадило теплій розмові. Саме екс-капітан "гірників" знову вивів жовтих уперед. Вілшер викотив зручну передачу Даріо, який майстерно пробив у кут.

Darijo Srna finishes off a brilliant counter attack!



Team Zinchenko back in front!



#Game4Ukraine pic.twitter.com/zztCWGGEhm — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

І знову сині відповіли. Захисники суперника не змогли перехопити легку передачу Джермейна Дефо, а сивобородий Вільям Галлас не схибив з кількох метрів.

WILLIAM GALLAS LEVELS THE SCORING!



What a game!



#Game4Ukraine pic.twitter.com/PP0kmGtA4e — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 5, 2023

Товариський матч завершився з товариським рахунком 2:2, проте не слід забувати про головну місію всього заходу. Зібрані кошти передадуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети.

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