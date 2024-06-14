Українець повідомив найближчому оточенню про намір покинути Реал вже цього літа, стверджує El Gol Digital.

Лунін отримав приклад від гордого дублера з іншої частини Мадрида – він хоче вибити собі трансфер через голову України

Значна частина сезону складалася для Луніна розкішно – він вміло скористався травмами Куртуа, виграв конкуренцію у Кепи і став одним з головних героїв успішного походу в ЛЧ. Втім, кінцівка виявилася для Андрія мінорною. Куртуа повернувся, відразу забрав місце у основі і видав серію з 5 "кліншитів", зокрема, у фіналі ЛЧ. Карло Анчелотті чітко показав, хто в його ієрархії №1. Джерело стверджує, що стосунки тренера Реала і Луніна в останні тижні стали значно "холоднішими".

Українець давно має пропозицію продовжити контракт до 2029 року, але зараз він схиляється до відходу. На щастя, гідних претендентів не бракуватиме (називають Інтер, МЮ, Ювентус, Ньюкасл). Якщо Лунін ще й якісно проведе Євро, то стане одним з найбажаніших воротарів на ринку.

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