"Контратака российских военных была довольно сильной, но мы ее отбили. Более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в основном они пехотой пытаются штурмовать.

Экс-игрок сборной России отправился на войну против Украины – он играл на ЧМ-2002 и выступал в Киеве

Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" – "Эспаньол". Это фанаты московского ЦСКА", – сказал Бородин в эфире телемарафона "Єдині новини".

Напомним, недавно о вступлении в эту группировку заявлял экс-защитник сборной России Андрей Соломатин, который в свое время выступал за киевскую Оболонь.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил