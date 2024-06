Ось ми й дочекались чемпіонату Європи. Бундестім на правах одноосібного господаря відкриватиме турнір – можливе, це буде останнє Євро, яке проведуть в одній країні. Зовсім не здивуємось, якщо років через 10 його проведуть десь у Китаї чи Саудівській Аравії, тож нумо насолоджуватись духом футбольного Старого світу!

Збірна України отримає особливий захист на Євро-2024

Для Німеччини цьогорічне Євро має особливе значення. У першій половині 2010-х дойчі стали диктувати світу власну футбольну моду. Молоді лептоп-тренери, раумдойтери, гегенпресинг, інвестиції в спортивний айті, тотальна системність і фінансова грамотність – усе це популяризувала Німеччина, яка у 2014-му стала чемпіоном світу. Втім, потім щось зламалось.

На Євро-2016 Бундестім дійшла до чвертьфіналу, а у 2017-му збірна U-17 виграла юнацький чемпіонат Європи. Це були останні успіхи. Вже у 2018 році Бундестім сенсаційно провалила Мундіаль – чемпіони світу навіть не вийшли з групи!

Тоді здавалося, що збірну просто треба оновити, однак на Євро-2020 нестабільна збірна Йоахіма Льова просунулась тільки до 1/8 фіналу. Тоді вирішили змінили тренера, призначивши успішного Хансі Фліка з Баварії – однак це призвело до катастрофи! На ЧС-2022 у Катарі німці знову не вийшли в плей-офф, ставши третіми у групі з Японією, Коста-Рікою та Іспанією.

Окрім жахливих результатів, збірна Німеччини всі ці роки демонструвала вкрай неоднозначний футбол. Враження бездушної машини для перемог вона не справляла – до того ж, у таборі національної команди час від часу виникали конфлікти. Як наслідок, після ЧС-2022 за Бундестім закріпилося реноме лузера, а її склад на тлі Франції, Англії чи Іспанії втратив колишній блиск.

Все це болісно било по національній гордості, тож футбольний союз пішов на радикальний крок – запросив Юліана Нагельсманна.

Одному з найсильніших клубних тренерів світу якось не комільфо працювати на рівні збірних, однак 36-річний фахівець швидко втягнувся. Нагельсманн наважився на радикальне оновлення збірної Німеччини – у заявці на Євро-2024 немає таких виконавців, як Хуммельс, Брандт, Адеємі, Вернер, Гнабрі та Горецка. І це при тому, що перші три видали топовий сезон.

При цьому на турнірі можуть зіграти одразу п'ять футболістів зі Штутгарта – Нюбель (голкіпер), Антон, Міттельштадт (захисники), Фюріх (хавбек) і Ундав (форвард). Також в команду потрапив та 21-річний форвард Баєр з Хоффенхайма. Як показав спаринг з Україною, ставка на молодих і голодних працює. Той же Баєр просто затероризував оборону команди Сергія Реброва, а Ундав в цьому активно допомагав.

Що найбільш важливо, Юліан Нагельсманн повернув Крооса, а той віддав асист вже за 4 секунди після камбеку в збірну – причому в суперниках була Франція. Для Тоні цьогорічне Євро стане останнім турніром у кар'єрі – і багатьом фанам дуже хочеться, щоб геній пішов на вершині успіху.

Оновлена збірна не брала участі у відборі до Євро-2024, граючи товариські зустрічі. Бундестім провела спаринги з США, Мексикою, Туреччиною, Австрією, Францією, Нідерландами, Україною та Грецією, забивши 13 голів при 10 пропущених. Перемогли тільки чотири рази, але то таке. Команда експериментувала.

Одним із експериментів Юліана Нагельсманна стало використання Хаверца в ролі лівого захисника

Результатом експериментів став надзвичайно сильний контроль центру поля та класна організація просування м'яча – німці завжди мають варіант для атаки. Інтенсивність пресингу, своєю чергою, залежить від суперника та характеру гри. В обороні ж колективу бракує злагодженості, що вилилось у два пропущених голи від Мексики й Австрії та три від Туреччини. "Насухо" зіграли тільки з французами та українцями.

Німеччина чекає на прорив своєї збірної аж до фіналу, а то й більше. Експерти й букмекери не вірять, що підопічні Юліана Нагельсманна візьмуть золото, однак лузерством від Бундестім вже точно не тхне. Навпаки – всі бачать молодий і голодний колектив, який тільки набирає силу.

І вже точно ніхто не очікує на успіх Шотландії у матчі-відкритті, хоча рік тому команда Стіва Кларка виглядала дуже небезпечним суперником. "Тартанова армія" у перших п'яти турах кваліфікації до Євро-2024 здобула п'ять перемог, зокрема розбивши Іспанію дублем Мактоміная. Все було круто, на дворі були вайби симпатичного Євро-2020 та успішної Ліги націй.

Втім, потім команда зламалась, здобувши тільки одну перемогу. Від Франції та Нідерландів у товариській зустрічі зазнали розгрому, з Норвегією розписали 3:3 у кваліфікації, з Грузією та Фінляндією зіграли 2:2, Англії згоріли 1:3, і навіть Північній Ірландії скотти поступились.

