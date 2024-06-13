Керівництво Динамо у нинішнє міжсезоння не шкодує грошей на підсилення складу.

Після Максима Брагару та Олександра Піхальонка третім новачком киян повинен стати центрбек Браян Себальйос.

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Журналіст Піпе С'єрра розкрив фінансові умови переходу 23-річного колумбійця в Динамо. Віце-чемпіони України заплатять Форталезі 1,5 млн доларів, а сам Себальйос отримає контракт на 5 років. Бразильський клуб також збереже певний відсоток з потенційного перепродажу захисника.

Раніше повідомлялося, що наступний новачок Динамо прибуде до Києва 21 червня, пройде медогляд і підпише всі необхідні документи для завершення трансферу.

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