Екс-футболіст у коментарі російським ЗМІ повідомив, що вже перебуває на території "спєцоперації" – під окупованим Бахмутом.

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Соломатін опинився у батальйоні "Еспаньйола", в якому перебувають футбольні хулігани з країни-окупанта. Раніше він возив гуманітарну допомогу росіянам на фронт, але не так давно пройшов "бойове хрещення".

За свою кар'єру Соломатін провів 13 матчів у складі збірної Росії, виступав у її складі на ЧС-2002. Також у його резюме є виступи за київську Оболонь у 2005 році.

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